食環署打擊非法銷售大閘蟹　檢控違例店舖負責人

時令季節大閘蟹當造，食物環境衛生署加強打擊非法銷售大閘蟹。食物環境衞生署（食環署）今（1日）表示，為保障食物安全，食環署加強執法行動，打擊非法銷售大閘蟹。食環署於11月20日及26日分別在北區及屯門採取突擊行動，並向違例的商店負責人展開檢控程序。

行動期間，食環署發現北區一間網上商店及屯門新墟街市一個攤檔未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反香港法例第132X章《食物業規例》（《規例》），已向有關負責人展開檢控程序，並正追查大閘蟹來源。

根據《規例》，除非獲得食環署署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括介貝類水產動物。銷售大閘蟹的經營者，包括實體店或網上銷售，必須領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許。另外，有關的規管條件亦規定出售的大閘蟹必須由可靠和商譽良好的供應商供應，並須備存有關當局簽發並獲本署署長認可的衞生證明書。

食環署發言人表示，食環署十分關注非法銷售大閘蟹情況，會繼續密切監察銷售大閘蟹情況及採取嚴厲執法行動。根據《規例》，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。