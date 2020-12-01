自稱「O記反黑黃Sir」男去年侵吞$4.4萬飲品送警署　今揭發被捕

去年反修例活動期間，有撐警團體向警員送飲品以示支持，去年8月，荃灣一間飲品批發公司接到自稱「O記反黑黃sir」訂購逾4.4萬元飲品，送往8間警署，並已由警方人員接收，惟其後遭「黃sir」以工作忙碌或會計部未批出支票等藉口「走數」。店主礙於涉及警員問題較敏感，恐箇中有誤會，遲遲未報案，惟因疫情陷入經營困難，今日（1日）報案。警方調查後，傍晚拘捕一名食品推銷員，涉嫌「冒充警務人員」及「以欺騙手段取得財產」，警方相信他侵吞飲品捐贈者款項，未有交予事主。

荃灣警區助理指揮官(刑事)吳德南（圖右）表示，警方今午拘捕一名39歲姓黃男子，報稱為品推銷員，涉嫌「冒充警務人員」及「以欺騙手段取得財產」。

飲品推銷員涉冒警及以欺騙手段取得財產被捕

荃灣警區署理助理指揮官(刑事)吳德南表示，在荃灣經營飲品批發公司的39歲男子，今日到葵涌警署報警，指去年8月初收到一名自稱「O記反黑黃sir」男子來電，訂購340箱總值44,200萬元飲品，並送到警署。事主於同月15至27日期間，將飲品分10批送到8間不同警署，並由警方人員接收。惟事主其後向該名男子收取款項，對方卻以工作忙碌或會計部未批出支票等藉口不還款，時至今日事主經考慮後報警。

吳德南稱，警方非常重視案件，派出荃灣警區重案組第一隊調查，發現事主與該名男子只見過一次，其間男子從未展示任何警察委任證，或告知事主其名字及警察編號。警方經調查後，鎖定疑犯身份，確認他不是警務人員，並於今晚約6時半在荃灣將他拘捕，涉嫌「冒充警務人員」及「以欺騙手段取得財產」。被捕男子39歲姓黃，報稱是一名食品推銷員，他將被通宵扣查。

疑犯侵吞捐贈者款項 事主憂涉警員敏感未即時報案

警方進一步調查後，相信有人委託被捕男子訂購飲品送到警署，並已支付有關飲品費用，惟被捕男子並無將有關款項支付予報案人。事主事隔逾年才報案，吳德南指了解後，或因涉及「警員」問題，事主認為比較敏感，所以希望了解清楚是否有誤會才報案。

尹兆堅：事主一年最少10次追討不果 疫情經營困難報警追討

民主黨前立法會議員尹兆堅晚上於Facebook表示，上月接獲事求助，指去年8月10日收到自稱「反黑組王sir」人士，透過WhatsApp訂講飲品，事主礙於當時社會氣氛及「警員」身份，加上有指定接頭警官和留有直線聯絡電話﹐遂應要求於同月15、16、23及27日，將飲品分別送到8間不同警署，包括中環警署、新界南交通總部及山頂警署等。

事主指，一個月付款期屆滿後仍未收到款項，此後的一年間，最少10次曾透過WhatsApp作追討不果。鑑於近月疫情嚴峻，事主有感經營困難，故希望可透過議員協助追回應得貨款，今日要求尹陪同報案。