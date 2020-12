【珍惜生命】落選港姐廖慧儀27歲前男友　疑情困IG留言後墮樓亡

落選港姐廖慧儀27歲前男友疑情困墮樓亡!今日(12月2日)早上近7時,油麻地渡船街與文匯街交界文華樓,一名男子由高處墮下,飛墮對開馬路重創,不省人事。救護員接報趕抵,立即將該名27歲姓張男子送院廣華醫院搶救,其後他被證實死亡。 據姓張男死者的Instagram可見,他於墮樓前以英文帖文,透露近兩個月飽受身心折磨,並稱再見及希望大家原諒他的決定;警方指,警員於現場沒有檢獲遺書,初步相信男事主從文匯街一大廈天台墮下,其死因有待驗屍後確定。

今早(2日)落選港姐廖慧儀27歲姓張前男友,疑情困於油麻地墮樓亡。據張男的個人Instagram帖文顯示,他曾於早上6時許帖文,並以英文寫上:「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey. Goodbye. Please forgive me for doing this. Been suffering for 2 months both mentally and physically. Just couldn’t take it any longer. Sorry.」

上述帖文內容意指,感謝大家過去對我的支持,再見。請原諒我這樣做,但過去兩個月我飽受精神及身體上的痛苦。只希望不需要再忍受,再見。事後,男死者的妹妹於IG帖文指,哥哥已經不在了,感謝你們的擔心,未來會有設靈,會再通知。

求助網站和熱線:

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線:23892222

醫院管理局精神健康專線:24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線:23820000

利民會《即時通》:35122626

明愛向晴熱線﹕18288