【珍惜生命】落選港姐廖慧儀27歲前男友　疑情困IG留言後墮樓亡

落選港姐廖慧儀27歲前男友疑情困墮樓亡！今日（12月2日）早上近7時，油麻地渡船街與文匯街交界文華樓，一名男子由高處墮下，飛墮對開馬路重創，不省人事。救護員接報趕抵，立即將該名27歲姓張男子送院廣華醫院搶救，其後他被證實死亡。 據姓張男死者的Instagram可見，他於墮樓前以英文帖文，透露近兩個月飽受身心折磨，並稱再見及希望大家原諒他的決定；警方指，警員於現場沒有檢獲遺書，初步相信男事主從文匯街一大廈天台墮下，其死因有待驗屍後確定。

今早（2日）落選港姐廖慧儀27歲姓張前男友，疑情困於油麻地墮樓亡。據張男的個人Instagram帖文顯示，他曾於早上6時許帖文，並以英文寫上：「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey. Goodbye. Please forgive me for doing this. Been suffering for 2 months both mentally and physically. Just couldn’t take it any longer. Sorry.」

上述帖文內容意指，感謝大家過去對我的支持，再見。請原諒我這樣做，但過去兩個月我飽受精神及身體上的痛苦。只希望不需要再忍受，再見。事後，男死者的妹妹於IG帖文指，哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。

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