好人好事｜深水埗六旬婦遭私家車撞倒捲入車底　工人合力抬車救人

今（3日）早11時許，警方接報深水埗基隆街與黃竹街交界發生交通意外。一輛私家車撞倒一名女途人，傷者年約60歲一度捲入車底，重傷幸仍清醒，由救護車送院治理。 網上圖片可見，附近工作的工人協力抬起私家車，將女途人救出。協助救人的汽車美容師傅湯先生憶述當時一呼百應，近20名工人幫手抬車，他就將傷者拉出車底。他表示事發地點較少發生交通意外，對事故感驚訝：「從來未見過，嘩撞得咁緊要。」

深水埗今（3日）早11時許發生交通意外，一名年約60歲女途人行組基隆街與黃竹街交界時，被一輛私家車撞倒。她被困車底重傷，幸仍清醒，由救護車送院治理。網上圖片可見，附近工作的工人協力抬起私家車，將女途人救出。

協助救人的汽車美容師傅湯先生憶述事發後附近裝修工大叫幫手抬車，登時一呼百應好多人協助。近20名工人幫手抬車，他就將傷者拉出車底。「我見到咁多人圍住，有成廿幾個人抬起一邊車身，我見無人埋去拉佢，淨係有人抬車，無人幫手拉，咁我就幫手拉佢出嚟。」他指女途人被困車底數分鐘，被私家車右邊「裙腳」壓住，身軀屈曲頭先車尾，手臂傷勢嚴重深至見骨，但眼及手仍可郁動

他表示事發地點較少發生交通意外，對事故感驚訝：「從來未見過，嘩撞得咁緊要。」