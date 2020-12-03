童黨欺凌│疑爭女糾紛　6童黨葵涌持刀襲2少年　警拘4男最細13歲

警方昨（2日）拘捕4名青少年，年齡介乎13至18歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，與前日晚上葵涌公園內發生的持刀襲擊案有關，4名疑犯正被扣留調查，不排除有更多人被捕。據悉，兩幫人士分別有黑幫新義安及和勝和背景，事件涉及爭女糾紛，警方將循線繼續追查。

警方昨（2日）拘捕4名男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，與前日晚上葵涌公園內發生的持刀襲擊案有關。（陳浩然攝）

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧督察交的待案情。（陳浩然攝）

前日（星期二）晚上8時30分，2名分別14及17歲，相信有黑社會背景的少年在葵涌坑坪街遊樂場踢足球時，突然被6名戴口罩、持刀及鐵通的男子襲擊，6名施襲者得手後逃去無蹤，警方接報到場，將2名遇襲手、腳受傷的事主送院治理。葵青警區反三合會行動組接手調查案件，經情報分析及深入調查後，發現施襲者有黑社會背景，部分是區內學生。警方昨日鎖定4名涉案人士，年齡介乎13至18歲，並採取行動，分別在九龍及葵涌區將4名兇徒拘捕。據了解，事件涉及爭女糾紛。

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧督察指，襲擊致造成實際身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁3年，市民切勿以身試法。另外，陳指由今年10月至今，警方已偵破區內5宗青少年欺凌個案，警方會繼續打擊相關罪行。

陳尚澧又稱，葵青警區會以積極態度及採取情報主導方式掌握區內情況，並適時行動，大力打擊相關罪行，並十分關注青少年罪行，包括襲擊、傷人及牽涉三合會的案件，會全力追查，將涉案者繩之於法。