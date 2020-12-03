電騙集團圖呃300萬　「陳志雲」識破假冒女特務　警檢偽造公安証

假冒官員電騙案手法層出不窮，近日有詐騙集團同時假扮快遞職員﹑內地執法人員及女特務，向受害人訛稱已掌握他洗黑錢的證據，並以消滅證據費用為由向事主欺詐錢財。其中47歲任職財務顧問的男事主識別騙徒詭計，更自稱「陳志雲」假裝應約同時報警求助，警員埋伏並當場拘捕1名54歲的假冒「女特務」，檢出偽造的公安「秘密輔警証」及「刑事拘捕令」等偽造文書。 據悉，任職保安的假冒「女特務」為前電騙受害人，聲稱曾被同一詐騙集團欺騙數萬元。今受集團唆使下首次犯案即事敗被捕。

騙徒偽造的秘密輔警證。（林振華攝）

騙徒偽造的刑事拘捕令。（林振華攝）

觀塘警區於昨日接獲報案，報案人稱於較早時間收到可疑電話，著他去收取一件快遞郵件，報案人感到奇怪遂立刻收線。未幾，相關人士再次來電，報案人於是續與自稱快遞職員的騙徒聯絡，並獲告知他有一份郵件被內地執法部門扣起，更被轉介到執法部門處理。

其後，一名操普通話自稱內地執法人員的男騙徒通知報案人，指被扣起的郵件內有涉及報案人洗黑錢的證據，要求報案人準備285萬人民幣（約300萬港幣）現金交予一名女特務以表清白。47歲報案人遂假裝跟隨指示，實則同時報警求助，並於昨日下午與一名自稱「女特務」的詐騙集團成員於觀塘見面。早已於附近埋伏的警員隨即以涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產罪」將女騙徒拘捕。警方並在其身上搜出多份偽造文件，包括偽造的「特務証書」、「刑事拘捕令」，以及「有關凍結資產命令書」，被捕人士正被扣留調查。

據悉，事主應約時自稱「陳志雲」，騙徒於是在偽造文件上均填上「陳志雲」作事主姓名，事主於事件中幸無損失，警方正積極調查被捕人士背後的詐騙集團及其主腦身份，不排除有更多人被捕。

觀塘警區重案組第二隊案件主管高任婉彤級督察稱，以欺騙手段取得財產罪屬嚴重罪行，最高刑罰可判監禁10年。洗黑錢罪最高則可判監禁14年，市民切勿以身試法。觀塘警區總督察（刑事）郭靜怡則指，如市民對任何來電有懷疑，請即收線，與家人朋友商量並報警求助。市民亦可以致電警方24小時「防騙易」熱線18222查詢。