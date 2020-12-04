港島交警打擊不專注駕駛　登小巴宣傳交通安全訊息

港島總區交通部展開「亮景（CLEARVIEW）」行動打擊司機不專注駕駛，除了登上公共小巴等向市民大眾傳遞交通安全訊息，亦就「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」丶「超速駕駛」及「沒有穩妥繫上安全帶」等交通違例事項共發出61張定額罰款通知書。另外因應鑒於近期涉及電單車的交通意外有上升趨勢，警方配合攝錄機進行執法，共6輛電單車司機發出告票。

港島總區交通部一連三日（12月1日至3日）展開代號「亮景」（CLEARVIEW）打擊司機不專注駕駛的執法行動。

行動中，警方除了向市民大眾傳遞交通安全訊息，亦就「不小心駕駛亅、「交通燈、交通標誌及道路標記相關的違例事項」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」丶「超速駕駛」及「沒有穩妥繫上安全帶」等交通違例事項共發出61張定額罰款通知書。此外，人員偵察到共616輛涉嫌超速駕駛的車輛，將向司機發出交通傳票。

鑒於近期涉及電單車的交通意外有上升趨勢，警方於是次行動中亦針對電單車的交通違例事項，並配合攝錄機進行執法，共向6輛電單車司機發出告票，涉嫌違反「橫過連續雙白線或附有虛線的連續白線」及「沒有遵從道路標記」等交通罪行。

警方呼籲各駕駛人士，尤其是電單車司機遵守相關交通規例及注意交通安全。警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路安全及暢通。