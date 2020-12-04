警大搜查旺角黃店「桔梗」4小時　帶走2名男子調查

周五（4日）晚上9時許，大批軍裝及便衣警員，前往旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」搜查，惟暫時未知原因。當時仍有店員未下班，有警員帶同證物袋進入食肆，並登上天台搜查。大批市民圍觀期間，有軍裝警員拉起封鎖線，並警告他們聚集會違反限聚令，要求市民離開。

日前政府收緊防疫措施，食肆堂食時間只能營業至晚上10時，而警方行動直至周六（5日）凌晨約1時結束，其後帶走2名男子及檢走部分物品調查，包括頭盔及伸縮警棍。而昨晚11時許，有獲准先行離開的員工表示，警方向負責人查牌，有警員帶同證物袋登上天台，惟他們不能上天台，未知確實情況，亦不清楚警方搜查因由。