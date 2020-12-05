警交代旺角反罪惡行動50人被捕　包括「桔梗」負責人及職員

旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」，昨晚（4日）9時許遭大批警員入店搜查近4小時，至翌日凌晨拘捕餐廳男負責人及一名男員工，同時檢走部分物品調查，包括頭盔、伸縮警棍及印有標語的橫額。 警方指，旺角警區人員周四（3日）起一連兩晚展開反罪惡行動，巡查旺角區一帶地舖及樓上酒吧或酒牌食肆，拘捕約50人。其間警方巡查該個有酒牌處所確保遵從限聚令，於處所內一個打開門、無上鎖的房間發現違禁物品，於是拘捕兩名負責人。

大批警員昨晚（4日）巡查旺角黃店餐廳「桔梗」。（資料圖片）

警方表示昨晚巡查砵蘭街160號一食肆，發現1支懷疑伸縮棍、15個頭盔、1個盾牌、15個防毒面罩及2件反光背心、3個護目鏡及一些印有標語的橫額。經調查後拘捕兩名分別25歲姓沈及29歲姓王男子，涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途。

旺角警區助理指揮官（刑事）程知仁指，旺角警區於本月3號及4號執行一個代號「疾響」大型反罪惡行動，目標針對犯罪團夥非法活動及打擊黑社會收入來源，同時因應最近疫情嚴重，行動期間亦巡查一些持牌處所希望負責人及市民遵從限聚令規例。行動動員超過200名人員，突擊搜查21個處所及巡查26個酒牌處所，共拘捕26男28女，年齡介乎19至70歲。

對於「桔梗」搜查行動，程知仁（中）指警方當時正巡查酒牌處所確保遵從限聚令，其間發現違禁物品。（陳浩然攝）

對於餐廳「桔梗」的搜查及拘捕行動，程知仁指案件為巡查行動其中一部分，警方當時巡查酒牌處所確保遵從限聚令，署理總督察（刑事）陳孟豪指，巡查期間於處所內一個打開門、無上鎖的房間發現違禁物品，包括伸縮警棍等，兩名分別25及29歲處所負責人涉嫌藏有攻擊性武器及藏有工具可作非法用途。程知仁指警方會繼續跟進案件。

「理大廚房佬」涉煽動意圖罪被捕

另外於去年「理大圍城」事件中一度留守飯堂抗爭的「理大廚房佬」，昨晚戴上「V煞」面具及披上印有抗爭口號的披肩在場拍攝，被警員以涉嫌煽動意圖罪拘捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。程知仁指事件與今次行動無關，僅於現場發現有人違法於是作出拘捕。

警方展示證物包括伸縮警棍，反光背心及頭盔等。（陳浩然攝）

另外反三合會行動組督察黃健熙指，行動搗破包括10個非法賭場、3個毒窟、3個售賣色情光碟場所、3個色情場所，其中一個色情場所由非法入境者營運及操控。被捕54人所牽涉的罪行包括經營非法賭博場所、管有淫褻物品以供發布用途、管理色情場所、管理毒窟、販運危險藥物、非法入境等。

警方行動中檢獲41部釣魚機、7萬元懷疑賭款、超過1.6萬隻色情光碟，少量毒品包括冰毒及可卡因，證物總值超過100萬港元，黃健熙指部份涉案人士已被落案起訴，其餘人士則獲準保釋候查，警方正追查各案背後的涉案人仕以及犯罪團夥，不排除會有更多人被捕。部份被捕人士亦涉嫌違反限聚令將被票控，同時警方亦在部分持牌場所發現有場所負責人及顧客涉嫌違反相關防疫規例，警方亦已發出口頭警告。

黃健熙稱對於有犯罪分子在民居附近經營非法賭博場所、毒窟及賣淫場，環境惡劣及滋擾民居，警方會繼續進行有關執法行動，重點打擊三合會及犯罪集團的主要收入來源及提升區內治安。黃呼籲市民如發現大廈內有單位經常有可疑人士進出或作出違法行為，請與警方聯絡，亦呼籲公眾盡量避免到人多密集地方及遵守防疫規定。