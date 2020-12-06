中年漢赴蒲台島學攝影猝死　攝影班公司：交警方調查

攝影發燒友遠赴蒲台島參與攝影活動發生意外。一名男子偕團友登島拍攝，至深夜歇息間突然不支暈厥，由同行人士報警，送院搶救後不治。據了解，56歲死者姓魏，網上報名參與攝影班，昨日（5日）與志同道合的8名男女網友前往蒲台島，至深夜11時突然暈倒﹐他由直升機送院搶救後不治。《香港01》今天向舉辦攝影班的公司查詢，門市未有開放，公司透過電話指已交由警方調查。 該公司網頁可見舉辦不同地點的拍攝班，包括大澳漁村夜景、龍脊登山拍攝等，名額分別6人和8人。根據最新防疫規例，群組聚集人數限制由4人收緊至2人，本地遊旅行團亦不獲豁免。

周六（5日）晚上11時許，攝影班負責人致電999報案，指一名團員在蒲台島南角咀近燈塔位置突然暈倒失去知覺。據了解，攝影班共9人，透過一個網上平台報名參加，昨天是攝影網友第一次聚合。他們昨日下午4時登島拍攝，至晚上11時許各人歇息間，魏男突然暈倒，飛行服務隊到場為魏男急救，再帶上直升機送院。魏男被送往東區醫院搶救，其後證實不治，死因有待驗屍後確定。

記者中午到舉辦攝影班的公司查詢，門市未見辦工。致電該公司電話，負責人指已交由警方調查，然後匆匆收線。翻查公司網頁，可見舉辦不同地點的拍攝班，包括大澳漁村夜景、龍脊登山拍攝等，名額分別6人和8人，多個攝影班已經爆滿，非常受歡迎。根據最新防疫規例，群組聚集人數限制由4人收緊至2人，本地遊旅行團亦不獲豁免。