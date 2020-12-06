中環餐廳「百里居」44歲東主猝逝　親友食客現場獻花拜祭

前日（4日）中環威靈頓街168號圓玄學院大廈閣樓餐廳百里居44歲姓黃東主被妻子發現倒斃於住所，警方經初步調查後相信事主因病發失救亡，不少網民紛紛在百里居社交網頁留言悼念。今（6日）中午約12時，死者數名親友帶同祭品到餐廳門外燒衣拜祭，女親友在現場設置紙箱供有心人放置花束，並在紙箱豎立紙牌寫上：「獻花請放盒內 有心了！」，數人拜祭至下午1時許離開。之後陸續有不少食客特意到場悼念，食客對黃姓東主猝逝均表示傷心及愕然。

今（6日）中午約12時，死者數名親友及不少市民到場悼念44歲餐廳東主。（鄧詠中攝）

除了親友外，今日下午亦有不少市民帶同鮮花到場悼念。（鄧詠中攝）

除了親友外，今日下午亦有不少市民到場悼念。不願透露姓名的k先生是百里居的熟客，過去一年經常光顧。日前於網上看新聞得悉老闆離世，今日下午特意前來獻花。對於年輕東主的離去，K先生表示：「心情有啲惡劣，（佢）叫後生啦，一直認識嘅老細係幾有活力、幾有衝勁、幾開朗幾多嘢講，突然間一件事離開大家，難免傷心難過。」K先生又稱上一次見到死者是約一個月前，當時死者並無異樣，身為食客亦未知餐廳接下來的動向。

到場悼念的食客。（鄧詠中攝）

劉先生同樣是百里居的食客，近半年與黃東主相熟，不時會光顧餐廳，過去見過老闆多次，近日看新聞得知老闆離世的消息，坦言「好愕然，早兩日諗住過嚟買個外賣，但陰差陽錯，見唔到最後一面」。劉先生表示不清楚老闆是否長期病患者，「本身睇佢幾健壯，行動冇話特別唔方便，希望家人節哀順變，死者已矣，希望大家可以行過呢個難關」。

另外，由於黃東主的住所位於餐廳同棟大廈，其私家車亦停泊在大廈對開，有死者友人日前發現其私家車被抄牌發告票，對此劉先生坦言若警方知道涉事車輛屬於死者，「唔應該抄牌」。據悉，警方已聯絡死者家人，將注銷告票。

事發於前日（4日）下午1時許，百里居44歲姓黃東主被41歲姓雷妻子發現伏屍於中環威靈頓街168號圓玄學院大廈寓所內。因現場環境凌亂，警方一度認為案件有可疑。經進一步調查後，警方相信事主因病發失救而亡。據悉，死者一直與妻子同住，至上月28日，他曾經與妻吵架，妻子於是離家。上周二（1日），死者曾在住所致電員工稱感到不適，員工遂登門透過門罅遞上胃藥，自此東主再沒有露面，至前日妻子返家揭發事件。警方經調查後將案件列作「發現屍體」處理，稍後會驗屍確定死因。