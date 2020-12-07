西貢奪命車禍｜街坊獻鮮花悼念死者　店舖職員憶述：佢好開心咁笑

西貢公路昨日（6日）發生奪命車禍，60歲哥倫比亞籍男子Benjamin Restrepo於公路踩單車時，被一輛消防雲梯車撞斃。據悉Benjamin生前熱愛騎單車周遊列國，5月疑因疫情下滯港多月，落腳於西貢一帶。 西貢一間曾協助他寄賣單車的麵包店，單車附近心今早擺放多束白花悼念，店舖職員李小姐表示，昨日仍見Benjamin與街坊交談「好開心咁笑」，豈料數小時後已永訣人間，坦言對事件感到震驚。

記者今日到麵包店外查看，店外仍擺放死者生前寄賣的單車，單車旁擺滿白花，麵包店職員李小姐表示，昨午看見社交媒體轉發的天眼片段，當時並無為意死者身份，直至看見報章上傷者的圖片﹑傍晚接獲警方電話查詢，方確認Benjamin出事。李小姐坦言當刻感到「幾衝撃」，她透露，昨早10時許Benjamin在店外寄賣單車的位置附近與街坊閒聊:「同一啲平時傾開計嘅人傾計，好開心咁笑」，豈料數小時後已永訣人間。

李小姐附近店舖職員，得悉Benjamin離世後紛紛均在單車旁獻上白花。她又稱，並不清楚Benjamin家人的聯絡方式，但了解對方有一名友人會協助幫忙聯絡，以及處理後事。

政府車輛不需購第三保 賠償責任由當局自行承擔

是次意外涉及一輛消防車輛肇禍。根據本港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》第4條，政府財產下的任何汽車，均不適用第三者風險投保義務。翻查資料，2000年政府回覆立法會議員提問時曾表示，所有涉及政府車輛的交通意外，政府將自行承擔相關交通意外賠償責任，指比起政府另繳保費購買第三者保險更具成本效。

昨日下午2時許，順利消防局一輛消防車在西貢完成拯救行山人士任務後，沿西貢公路往九龍方向行駛，其間有人報稱陽光刺眼影響下而扭左軚，消防車突向左駛，將於公路騎單車的哥倫比亞籍男子捲入車底，對方送院後證實死亡。據了解，死者Benjamin Restrepo自五月來港後，疑受疫情影響滯港多月，無穩定收入下居無定所，並不時到西貢區社區中心消磨時間，因此與附近商戶熟稔，更與麵包店東主一家成為好友，更於對方店舖寄賣單車。