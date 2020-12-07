直播｜中大遊行涉違國安法　警拘8人涉非法集結及煽動分裂國家

香港中文大學畢業禮上月19日因應新冠肺炎疫情改為網上舉行，不過有逾百名畢業生在校內遊行，有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號。其後校方報警，指遊行人士涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，警方國安處接手調查。警方今（7日）拘捕8人涉嫌參與未經批准集結及煽動分裂國家。據了解包括兩名區議員陳易舜及李嘉睿，以及曾參與灣仔區議會的中大校友楊子雋。警方稍後交代案情，《香港01》現正直播。

曾參選灣仔區議會的中大畢業生楊子雋在社交網站表示，今（7日）早7時被上門拘捕，懷疑與11月19日中大畢業禮遊行有關，警方入屋搜查。楊子雋先被帶往馬鞍山警署，據其社交網站指由於馬鞍山警署播片機器出現故障，無法進行錄影會面，楊被移送至大埔警署。

楊子雋facebook專頁引述代表律師指，警方以「非法集結」罪拘捕楊子雋，暫未指控國安罪名。灣仔區議員楊雪盈到大埔警署了解情況，引述律師指以「非法集結」罪拘捕楊子雋，據其了解觀塘區議員陳易舜為同案人，同涉「非法集結」被捕。

楊雪盈指正等待楊子雋錄取口供，相信需要相當長時間。她指收到楊子雋家人求助，今早7時有國安處人員上門拘捕楊，並取走一些證物包括iPad、電腦、電話、中大職員證及卡片，引述律師指楊目前情況良好。

據了解8名被捕人當中，包括觀塘區議員陳易舜及西貢區議員李嘉睿，二人均為中大校友。

↓↓上月中大遊行情況↓↓

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↓↓國安處人員上月到校園搜證情況↓↓