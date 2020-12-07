許智峯戶口再被凍結　消息﹕警上周口頭通知　銀行今收書面通知

前民主黨立法會議員許智峯早前宣布流亡，事後與家人於英國安頓，他與家人戶口早前被警方要求銀行凍結，昨日（6日）解凍後，今日（7日）部份戶口再被凍結。據《香港01》向有關方面了解，警方上周末以口頭方式通知有關銀行，同時亦有發出書面通知，要求凍結許智峯及其家人戶口，至今日銀行方面正式接獲書面通知。 警方國安處高級警司李桂華今午於記者會上交代事件，指懷疑許智峰挪用眾籌所得的資金，調查後發現資金流向數個戶口，引起懷疑，故要求銀行凍結戶口作調查，並非針對其家人。他又指，對銀行反覆凍結戶口的舉動並無資料，又強調凍結資金與其潛逃或違國安法無關。另外，李桂華表示，早前許於社交媒體上提到將會展開國際線，相關言行已干犯勾結外國勢力引致國家安全罪，稱「國際線係佢哋嘅語言之中，代表咗對於我哋嘅一種制裁。」

警務處國安處高級警司李桂華表示，對於有指銀生翻覆凍結戶口的舉動並無資料，稱凍結資金與其潛逃或違國安法無關。（蔡正邦攝）

李桂華指，警方早前凍結許智峯及其相關人士一共85萬港元，懷疑對方挪用眾籌所得的資金，並以自己及其他人的戶口處理相關款項，指相關舉動並非針對其家人，而是根據資金流向處理，因此可疑戶口均需作凍結處理。對於有指銀行反覆凍結許智峯戶口，李指對相關說法「完全無資料」﹑「我地只喺得一個動作，就喺要求銀行幫我哋處理呢85萬懷疑被挪用嘅錢。」

李桂華表示，凍結資金與其潛逃或違國安法無關，警方不會凍結逃犯的資產，惟當款項出現懷疑洗黑錢或相信是犯罪得益時，警方便會要求凍結。他續指，因對方有潛逃風險，警方需要盡快存封相關資金，以作日後檢控之用，又指「如果佢（許智峯）今時今日喺香港，佢可以同我哋解釋，如果唔係我哋會繼續調查，究竟佢喺咩情況之下挪用呢筆錢。」

李又指，許智峯離港後於社交媒體上的言行，已干犯勾結外國勢力引致國家安全罪，對方曾提及聯繫外國進行一些動作，包括要與其他人展開國際線，李稱「國際線係佢哋嘅語言之中，代表咗對於我哋嘅一種制裁」，相關表面證據已干犯相關罪行。

▼▼許智峰政途及流亡之路▼▼