有片｜大興邨人車爭路演變全武行　兩漢摔角重現周星馳電影招數

網上流傳一段兩漢街頭摔角影片，施展鉗頸鎖腳的招數，網民笑稱他們使出周星馳電影的招數「納爾遜式鎖」。根據片段，現場相信是屯門大興邨興耀樓對開的屋苑車閘口，一輛私家車準備出閘時疑阻塞行人路，引起一名男途人不滿，並與男司機發生口角，口沬橫飛，更演變成街頭摔角戰。男司機將途人摔向私家車再壓在地上，更一度將其整個人扯離地面，然後兩漢扭作一團在地上打滾，司機曾使出鉗頸鎖腳的招數，被網民形容猶如電影情節。事後其他司機斥責兩人打交阻路，他們才停手及分開，司機返回駕駛座，途人則轉身離開。片中未見有警員到場，懷疑事件發生於清晨，惟未知實際日期及時間。

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片段可見，一輛黑色私家車慢駛至興耀樓對開，準備經車閘離開。適時，一名正在接聽電話的男途人在過路處等候橫過馬路，見私家車因應前方車輛而減速，疑以為對方會在過路處前停車，於是步出馬路，欲繞過私家車車頭，詎料私家車未有停下，仍徐徐前行。男途人大為不滿，斥責司機﹕「呢度行人路嚟㗎嘛，你唔夠位就停車啦！」並說了一句粗口。

男司機被觸怒，並大聲用粗口還擊。本欲離開的男途人隨即回頭稱﹕「你想點呀，呢度行人路嚟架係咪呀？」男司機推開車門下車，大喝﹕「有Cam㗎睇X住呀依家！」惟他疑未有拉手掣，私家車一度溜前，他急忙折返車廂拉手掣，然後再與男途人爭拗。

雙方情緒激動，男司機以雙手推向對方胸口，怒斥﹕「你講嘢就講嘢，唔好X老母呀！」又不斷稱要報警，並以粗言辱罵對方。男途人憤而反手摑向司機的右臉，演變成兩漢毆鬥。司機拽着對方的衣領，猛然扯向私家車。途人撞向車身，電話甩手墮地，他隨即出腳踢向司機，反被司機捉着腳踝，更被拉跌在地上。途人曾雙腳向前一蹬反抗無果，被司機一手壓臉一手扯衫。司機低吼問﹕「你係咪要打呀？」然後猛然將途人揪起．再撻落地上。兩人之後打滾一圈，司機疑用兩腳緊鉗途人的頸部，右手扣緊對方的左腳。

兩人糾纏一輪後，車Cam司機致電大興邨停車場管理處稱﹕「出口有人打交呀！塞住出口！」並著對方派員到場。被阻塞通道的其他司機亦對兩人感不滿，斥責﹕「晨早流流！大家少一句啦，褪開先打啦，幾廿歲唔好打啦！」兩漢始分開，各自登車及轉身離開現場。

片段在網上瘋傳，網民笑言兩漢打架猶如周星馳電影情節，說出不少港人熟悉的招數如「納爾遜式鎖」、「霹靂追魂索」、「鴛鴦乾坤扭紋鎖」、「奪命鉸剪腳」。