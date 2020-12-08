一級歷史建築瑪利諾神父宿舍　發現逾20枚戰時手榴彈、2千發子彈

一級歷史建築瑪利諾神父宿舍，發現戰時手榴彈及子彈。今日（8日）早上10時許，警方接獲報案指，赤柱赤柱村道44號瑪利諾神父宿舍，有工程人員於花圃位置發現19枚二戰時期的英式手榴彈、1枚二戰時期的日式手榴彈及約2,000發子彈。

警方爆炸品處理課人員到場戒備，並且疏散約14人至安全地方，並無人受傷。其報警員檢走該2,000發子彈作調查，並在現場將該20枚手榴彈安全處理，現正調查案件。據了解，該20枚手榴彈長約6吋、直徑約3吋。