涉參與中大遊行被捕　楊子雋今午獲准以3000元保釋

警方國安處昨日拘捕8人涉參與上月19日的中大遊行，其中3人另涉煽動分裂國家。「灣仔起步」成員楊子雋昨晨涉嫌「參與未經批准集結」被捕，先後被帶往馬鞍山警署及大埔警署扣查，至今日（8日）下午，他獲准以3000元現金保釋，明年3月報到。他離開馬鞍山警署時向傳媒表示，警方搜屋過程沒有特別事情發生，現時案件仍在調查中，警方未有指他干犯國安法，未正式落案起訴，亦無扣留他的旅遊證件。他認為近日愈來愈多民主派人士被秋後算帳，對港人而言是艱難時刻，呼籲公眾繼續關注被捕人士情況。

香港中文大學畢業禮上月19日因應新冠肺炎疫情改為網上舉行，不過有畢業生在校內遊行，有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號。其後校方報警，指遊行人士涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，警方國安處接手調查。警方昨（7日）拘捕8人涉嫌參與未經批准集結及煽動分裂國家。據了解包括兩名區議員陳易舜及李嘉睿，以及曾參選灣仔區議會但落敗的中大校友楊子雋。

警方國家安全處高級警司李桂華昨表示被捕8人均涉「參與未經批准集結」被捕。其中3人疑揮動港獨旗幟及叫喊港獨口號，另涉嫌「煽動分裂國家」，他們均報稱學生，但非就讀中文大學。警方表示，截至昨日共40人因從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

↓↓上月中大遊行情況↓↓

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↓↓國安處人員上月到校園搜證情況↓↓