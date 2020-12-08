警搜「好鄰舍北區教會」粉嶺觀塘兩地點　消息﹕財富調查組拘兩女

宗教團體「好鄰舍北區教會」、會堂主任陳凱興傳道、及其妻子的匯豐銀行戶口被凍結，據了解，滙豐銀行是接獲警方指示，根據法規，凍結上述人士數個銀行戶口。陳凱興事後指，教會因「守護孩子行動」，被警方視為眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。 至今日（8日）下午，「好鄰舍北區教會」註冊社工劉家棟被警方帶走協助調查。警方亦先後派員到教會觀塘聚會點及粉嶺教會搜查。消息指，警方毒品調查科財富調查組人員今拘捕兩名女子，一人為教會前董事，已於9月30日離任；另一人為現職員工。兩人涉嫌詐騙及洗黑錢被捕。

至下午，好鄰舍北區教會註冊社工劉家棟於Facebook出帖文指，被警方帶走協助調查。

下午近5時，教會註冊社工劉家棟於Facebook出帖文指，被警方帶走協助調查。帖文中提及，今日下午2時半，10位隸屬毒品調查科財富調查組的警員手持搜查令到教會觀塘聚會點，要求聯絡會堂主任及公司董事，以便帶返警署協助調查。警方搜查物品，相信會帶走部份信件。

至下午5時32分，「好鄰舍北區教會」亦在facebook發文，指警方將以搜查令進入位於粉嶺聯和墟聯發街32地舖的教會。現場所見，10多名探員帶同兩名負責人入內搜查，並拉下捲閘，搜查約一小時仍未離開。

昨晚，劉家棟曾於Facebook出帖文指，自己的薪金被凍結，亦要求滙豐銀行解封戶口。劉家棟於去年7月27日「光復元朗」遊行後，被指在警員的驅散行動中阻差辦公，被裁定罪成及判監1年，早前獲准以10萬元保釋，等候上訴。

下午5時許，探員手持搜查令進入位於粉嶺的會址，並拉下捲閘。（林振華攝）

今日早上，陳凱興以電話接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，至今未清楚被凍結戶口的原因，他與太太的私人戶口同樣無故被凍結。陳凱興認為，教會因「守護孩子行動」，成為警方眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。

惟陳凱興強調，教會沒有以「守護孩子行動」的名義眾籌，「好鄰舍北區教會」戶口收入主要來自教友奉獻以及對無家者服務等眾籌，強調他們多年跟進無家者服務，為30位無家者提供免費住宿，亦有聘請社工處理約70個個案。是次被凍結的戶口屬教會唯一戶口，存款達七位數，陳凱興擔心戶口被凍結，令他們無法交租要終止服務，更無法向同工支付薪金。