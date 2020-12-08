警財富調查組查「好鄰舍北區教會」拘兩女　通緝10月離港夫婦

宗教團體「好鄰舍北區教會」、會堂主任陳凱興傳道、及其妻子的匯豐銀行戶口被凍結，據了解，滙豐銀行是接獲警方指示，根據法規，凍結上述人士數個銀行戶口。陳凱興事後指，教會因「守護孩子行動」，被警方視為眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。 至今日（8日）下午，「好鄰舍北區教會」註冊社工劉家棟被警方帶走協助調查。警方亦先後派員到教會觀塘聚會點及粉嶺教會搜查。消息指，警方毒品調查科財富調查組人員今拘捕兩名女子，一人為教會前董事，已於9月30日離任；另一人為現職員工。兩人涉嫌欺詐及洗黑錢被捕。警方正通緝涉案主腦人士，分別為集團董事及公司秘書，他們於10月已離港，為夫婦關係。

警方毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有表示，今日一位傳道人在社交平台表示教會、本人及太太的戶口被凍結，稱因教會活動而受到政治打壓。鄒指事實上是一宗涉及欺詐及洗黑錢的嚴重罪案。指有不同籌款向社會不同層面提供援助，向公眾作出呼籲籌款，並提供銀行戶口作收取款項安排。警方經調查後，發現於2019年6月至2020年9月期間，有關銀行戶口共收到2,700萬港元，數目遠高於他們在網上公布籌得的890萬元，亦即隱瞞收到的1800萬元捐款。調查亦發現，戶口部分支出與他們聲稱的籌款目的不符，警方懷疑有人向宗教名義、以支持年輕人為名義、以眾籌為名義，欺騙市民善心及捐款，並刻意隱瞞籌得捐款的實際金額。因此，警方於昨日向銀行發信，要求凍結五個相信曾處理相關款項的銀行戶口，涉及2500萬港元。

另外，財富調查組今日採取行動，以欺詐及洗黑錢罪名，於沙田及粉嶺拘捕兩名本地女子，分別是24歲集團前董事及37歲現職員工，並檢獲智能電話、電腦、眾籌計劃相關文件及銀行文件，兩人現正被扣查。警方亦發現涉案主腦，即集團董事及公司秘書，已於今年10月中已離港，兩人為夫婦關係，現正被通緝。

下午近5時，教會註冊社工劉家棟於Facebook出帖文指，被警方帶走協助調查。帖文中提及，今日下午2時半，10位隸屬毒品調查科財富調查組的警員手持搜查令到教會觀塘聚會點，要求聯絡會堂主任及公司董事，以便帶返警署協助調查。警方搜查物品，相信會帶走部份信件。

至下午5時32分，「好鄰舍北區教會」亦在facebook發文，指警方將以搜查令進入位於粉嶺聯和墟聯發街32號地舖的教會。據了解，10多名探員帶同兩名負責人入內搜查，並拉下捲閘，搜查約一小時仍未離開。晚上7時40分，警方帶走兩名懷疑是負責人的男子，並檢走1部電腦及3袋文件，當中包括支票簿。

昨晚，劉家棟曾於Facebook出帖文指，自己的薪金被凍結，亦要求滙豐銀行解封戶口。劉家棟於去年7月27日「光復元朗」遊行後，被指在警員的驅散行動中阻差辦公，被裁定罪成及判監1年，早前獲准以10萬元保釋，等候上訴。

至下午，好鄰舍北區教會註冊社工劉家棟於Facebook出帖文指，被警方帶走協助調查。

今日早上，陳凱興以電話接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，至今未清楚被凍結戶口的原因，他與太太的私人戶口同樣無故被凍結。陳凱興認為，教會因「守護孩子行動」，成為警方眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。

惟陳凱興強調，教會沒有以「守護孩子行動」的名義眾籌，「好鄰舍北區教會」戶口收入主要來自教友奉獻以及對無家者服務等眾籌，強調他們多年跟進無家者服務，為30位無家者提供免費住宿，亦有聘請社工處理約70個個案。是次被凍結的戶口屬教會唯一戶口，存款達七位數，陳凱興擔心戶口被凍結，令他們無法交租要終止服務，更無法向同工支付薪金。