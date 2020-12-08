筲箕灣初生男嬰夭折　連臍帶嬰屍放廚房　重案組拘24歲外傭

12月8日晚上9時許，警方接獲一名僱主報案，指筲箕灣東熹苑華熹閣一單位內，一名外傭誕下嬰兒，警方及救護員到場，由救護員證實嬰兒死亡。警方重案組人員到場調查，初步得悉該嬰兒屍體，被發現放置在廚房一個膠盒內。警方拘捕24歲女傭，涉嫌「隱瞞嬰兒出生」。她事後由救護車送院檢查。

外傭黑布蒙頭，再由救護員送院。(陳永武攝)

該名女傭於9日凌晨零時左右，由救護車送院治理，救護員期間帶備了分娩工具。此外，女傭送院時被黑布蒙頭。消息稱，案件交由東區警區重案組跟進。仵工則於凌晨1時許，將嬰兒遺體舁送殮房。

現場消息稱，該名女傭為印尼籍，年約20餘歲，已婚，丈夫在家鄉。她早前受聘來港工作，今年3月與前僱主完約後，飛返印尼家鄉與家人共聚。直至今年10月，她再次受聘來港，到東熹苑上址單位工作。據知新僱主家庭為一對夫婦、及一名年約6歲女童。

初步得悉，女傭較早時如廁，突然誕下嬰兒，惜當場證實夭折。該嬰兒為男嬰，僅30周未足月。

警方指，於8日晚上9時09分接獲一名50歲男子報案，指其位於耀興道38號一單位廚房內，發現一個膠盒內藏有一名連有臍帶的初生男嬰。救援人員到達現場，男嬰被證實死亡。經調查後，案件暫列「隱瞞嬰兒出生」，單位內一名24歲外籍女傭涉案被捕，交由東區警區重案組跟進。男嬰死因有待驗屍後確定。外傭事後清醒被送往東區醫院檢查。

仵工將嬰兒遺體舁送殮房。