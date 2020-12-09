詐騙集團投資基金呃263人　贖回期前大跌9成失4.7億　警拘24人

警方破獲近4.75億元投資騙案，拘捕24人包括執業律師及保險代理。警方指案中263人受騙，包括250名內地人，他們合共損失約4.75億元，而單一最大損失為2,000萬元。事後警方凍結集團約4億2,000萬元資產，包括5,000萬元銀行存款及11個約值3.7億元物業。 警方表示，詐騙集團訛稱為跨國保險公司旗下的基金，操控旗下保險經紀，遊說受害人購買「投資連保險」基金。至前年7月有受害人發現基金價值大跌9成3，並於開曼群島申請清盤，苦主懷疑受騙報警。警方揭發將騙徒用款項償還貸款、購買物業及贖回樓宇按揭。

警方破獲近4.75億元投資騙案，拘捕24人包括執業律師及保險代理。（楊嘉朗攝）

商業罪案調查科高級警司游健雄表示，商業罪案調查科於2019年1月開始，接獲國際保險公司及多名受害者報案指，有詐騙集團利用保險公司的「投連險」平台於2013年12月至2018年5月期間，向263名受害者銷售有詐騙成份的投資基金，該基金名為「香港投資基金」，受害人合共損失約4億7,500萬港元。

24人被捕包括執業律師及保險代理

商業罪案調查科經調查後，昨日（12月8日）出動約110名探員，搜查全港30個地點，包括8間公司地址及22個住所地址，當中包括一間本港持牌保險公司、一間律師樓及兩間財務公司。

探員拘捕24名涉案人士，當中包括3名主腦。被捕人共13男11女，年齡介乎28歲至64歲，包括2名海外投資公司的董事、1名本港執業律師，以及11名保險代理，他們均屬同一公司。被捕人罪名包括串謀詐騙及洗黑錢，他們仍被扣查，警方不排除更多人被捕。

說服受害人購買「投資連保險」

商業罪案調查科總督察馮培基表示，詐騙集團於香港控制一間保險經紀公司，而集團於開曼群島成立涉案投資基金，以誘使受害者上當。集團早於2013年底開始行騙，於內地及香港約200多名受害者，並指涉案投資基金為「跨國保險公司」旗下的基金，並說服對方購買「投資連繫式保險」的基金，實際將受害人的保費投資到詐騙集團的基金中，合共損失約港幣4億7,500萬元。

其實詐騙集團的基金並不是屬於保險公司，而是獨自註冊基金，游說苦主透過險公司平台，從而投資詐騙集團的基金。馮培基指，由於集團涉及不同海外公司，加大非專業投資者的認知難度，經紀推銷時訛稱基金有2至5年期的「閉鎖期」，並指每年有9至12%回報吸引受害者購買，誘騙他們購買高風險基金。

騙款用作償還貸款、購買物業及贖回樓宇按揭

馮培基稱，詐騙集團所獲得的騙款，並非用作基金投金，至是存入主腦及成員的個人、公司銀行及證券戶口。騙款被用作經營借貸生意、購買物業及贖回樓宇按揭、償還貸款，以及給予內地推銷中介的分紅。

及至2018年7月，有受害人發現基金價值大跌9成3，而詐騙集團亦於2019年2月開曼群島申請基金清盤。其後詐騙集團向保險公司及受害人報稱，因投資高風險產品而失利。

警方揭發將騙款用作償還貸款、購買物業及贖回樓宇按揭，涉款約4.75億港元。（楊嘉朗攝）

集團淘空公司資產 單一最大損失為2千萬元

惟經警方調查後，發現詐騙集團偷走基金資產，例如將名下港幣約2億元物業，用另一間內地成立的公司，用發行的約1,300萬元「可換股票據」，騙徒經自己及親人的操作，並換取基金旗下的資產，包括本港一幢大樓。

詐騙集團亦淘空公司資產，轉移至海外上市公司。換言之，受害者希望於「屬回期」取回資產時，基金名下已無任何資產，當基金申請清盤後，受害人亦蒙受高損失。警方指案中263人受騙，包括250名內地人、10名香港人及3名馬來西亞人，他們包括家庭主婦及退休人士等。至於單一最大損失為2,000萬元，最少為約20萬元。

警凍結約4.2億元資產 警考慮充公11個物業

商業罪案調查科總督察馮培基表示，行動中探員凍結集團約4億2,000萬元資產，當中包括5,000萬元銀行存款，以及將11個物業（約值3.7億元）進行財富調查，日後考慮進行凍結及充公程序。探員更檢獲電腦、手提電話及大量文件，以及約160萬元現金。

最後警方指，詐騙集團的「投連險」基金與保險公司平台並無關係，由於涉事的詐騙集團本身有資產去支持其基金，初步可以通過保險公司審查，至於基金成功登陸平台的原因，當中涉及公司程序。警解釋，由於基金涉及專業投資者選擇，本應由投資者選取合適服務，而非由騙徒作出推銷，甚至是代客戶填選基金服務。