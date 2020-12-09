警方馬灣涌碼頭埋伏　快艇交收毒品截正　檢3,500萬元可卡因

水警經過情報搜查，發現東涌沿岸成為不法分子走私熱點遂展開埋伏。昨（8日）在大嶼山北馬灣涌發現有人交收毒品，隨即上前追截，在碼頭拘捕一名男子，檢獲15公斤懷疑可卡因，並派員到附近海面兜截，拘捕開船的26歲本地男子，檢獲5公斤懷疑可卡因。行動中，共檢獲20磚、共重約20公斤懷疑可卡因，市值約3,500萬元。

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昨（8日）晚上7時半，水警港外區及水警西分區特別職務隊人員展開反罪惡行動，發現一艘載有4人的快艇靠近大嶼山北馬灣涌碼頭，將船上的懷疑毒品交予岸上一名男子後，往西面駛離碼頭。埋伏的警員立即上前追截查，並在現場拘捕一名46歲男子，檢獲重約15公斤懷疑可卡因。

同一時間，水警西分區快速巡邏艇在附近海面兜截，涉販毒的快艇為了逃避警方追截，船隻以高馬力行駛到汕頭村碼頭，其中3人上岸後逃去無蹤，警員到場制服開船的26歲男子，在船上搜出5公斤懷疑可卡因。

46歲姓蔡男子及26歲姓黃男子涉嫌販毒被捕，二人報稱從事地盤及運輸輸，有三合會背景，現正被扣留調查。案件交由水警總區重案組人員跟進。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

警方相信毒品供應予西九龍區娛樂場所

節日臨近，本地對毒品需求有所上升，署理水警總區刑事（行動）譚漢榮總督察相信今次所檢獲的毒品，原打算供應予西九龍區的娛樂場所。譚漢榮又指，於今年1月至10間，警方一共偵破479宗販運危險藥品案件，共有942人被捕，涉及的危險藥物包括冰毒、大麻、可卡因及海洛英等等。

水警港外區指揮官羅家康高級警司表示，警方對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。