西貢車禍｜區議員將為Benjamin舉行追思會　警方仍未聯絡死者家屬

60歲哥倫比亞籍男子Benjamin Restrepo周日（6日）於西貢公路踩單車期間被一輛消防雲梯車撞斃，魂斷異鄉。連日來，西貢區議員何偉航一直嘗試聯絡Benjamin家屬，望能協助打點身後事。至昨（9日）晚，何偉航於facebook透露，終成功聯絡到Benjamin的胞姐及姪女，他們同意舉行追思會。

Benjamin 生前熱愛單車。（網上片段截圖）

何偉航：有關部門仍未聯絡死者家屬

何偉航向《香港01》表示，事發後有港人成功聯絡上Benjamin的家人，其後家人再主動接觸何，望能提供協助。何偉航指，日前已將家屬聯絡方法交給警方及消防處，惟有關部門仍未主動接觸家屬，他們大感無奈。何偉航轉述，由於家人期望Benjamin遺體可以送回哥倫比亞下葬，但是警方及消防處至今均未有派出接洽人與家屬討論如何處理其身後事及賠償事宜，家屬已聯絡當地領事館，何亦代為聯絡美國駐港澳總領事館。何續指，現時家屬心情悲傷，加上未有接洽人及需處理大量文件方能將Benjamin帶返家鄉，對他們而言可謂雪上加霜。

至於Benjamin的胞姐及姪女已同意在本港進行追思會，何偉航將會與Benjamin的香港朋友商討細節及安排，但何偉航道，現階段最重要為死者安排身後事，所以未有追思會時間表。他又指，有熱心西貢街坊捐了錢給Mushroom老闆代為轉交予Benjamin家屬處理身後事。但由於家屬暫時未有提出財政需要，所以他呼籲有心市民可不用捐錢。而Mushroom老闆已將款項交予何暫時托管，他亦正在詢問家屬意願。

區議員何偉航終聯絡上Benjamin 的胞姐，家屬同意舉行追思會。（何偉航facebook截圖）

何偉航再表示，有西貢朋友表示願意購買Benjamin遺下的單車及車身配件，他會詢問家屬意願，是否同意賣出、抑或保留單車運回美國。

▼▼網上影片直撃意外一刻▼▼

▼▼事發現場情況▼▼

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事發於周日（6日）下午2時許，順利消防局一輛消防車在西貢完成拯救行山人士任務後，沿西貢公路往九龍方向行駛，其間有人報稱陽光刺眼影響下而扭左軚，消防車突向左駛，將於公路騎單車的哥倫比亞籍男子捲入車底，對方送院後證實死亡。據了解，死者Benjamin Restrepo自五月來港後，疑受疫情影響滯港多月，無穩定收入下居無定所，並不時到西貢區社區中心消磨時間，因此與附近商戶熟稔，更與麵包店東主一家成為好友，更於對方店舖寄賣單車。

路政署通知，因應早前交通意外，將封路作維修及改善工程，今（10日）早上10時至下午4時，白沙灣教會公廁避車處旁往九龍方向的公路現時單線封閉，上址實施單線雙程行車。