灣仔謝斐道水務署工地疑氣體洩漏起火　6名煤氣公司職員被燒傷

灣仔發生地底工程氣體洩漏火警意外，6名煤氣公司職員被燒傷。周五（11日）晚上，謝斐道資本中心對開一個水務署水管工程地盤，疑有工人誤鑿煤氣喉，6名煤氣公司男工人到場處理期間，突然搶火，眾人走避不及被燒傷，其中3人傷勢較重。 消息稱，現場於昨早曾經爆水管，事發時6名工人搶修期間，疑有誤鑿煤氣喉導致搶火。網上片段可見，地底噴出熊熊烈火，火舌高達一層樓，據悉附近3架電單車亦被波及；而消防射水期間，毗鄰大廈停車場亦不能幸免，有保時捷名車被濺濕。

現場為謝斐道255號資本中心對開。晚上約10時30分，該處突然起火，附近途人拍下火警一刻片段，可見現場地底噴出熊熊烈火，火舌高達一層樓，消防員不斷在場射水撲救，大廈外牆被直接被水柱射中。據了解，當時6名男工人走避不及，分別面、手及腳被燒傷，其中3人傷勢較重，全部被送往律敦治醫院治理，有傷者其後需轉送瑪麗醫院。

據了解，現場為水務署的水管工程地盤。周五早上6時許，該處地底曾有鹹水管爆裂，淹浸附近路面。事發時，疑工人搶修期間誤鑿煤氣喉，煤氣公司派員處理期間發生意外。消防現正調查起火原因。火警中，有3架電單車被波及；鄰近資本中心低層停車場亦被水射中，有車輛沾濕，部分為保時捷名車，據悉屬於地下一間保時捷陳列室。

煤氣公司回覆查詢時表示，意外現場為水務署的工地，懷疑有人在進行工程時，鑿穿地底煤氣喉，有煤氣洩漏。煤氣公司職員接到通知到場協助，現場出現不明火種，因而導致搶火，煤氣公司數名職員走避不及，被火燒傷，被送往醫院治理。煤氣公司對受傷員工表示慰問，並會跟進其傷勢進展。現時有派員於事發現場協助。由於當局正調查意外原因，目前不宜作任何揣測。