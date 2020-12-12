灣仔地盤工疑鑿穿煤氣喉　6煤氣公司職員燒傷　地面熏黑電線焚毀

周五（11日）晚上約10時半，灣仔謝斐道資本中心對開水務署水管工程地盤，疑有工人誤鑿煤氣喉。其後6名煤氣公司男職員到場處理時，地盤突然發生搶火，地底噴出熊熊烈火，火舌更高達一層樓，消防員到場撲救。6名煤氣公司男職員面及手燒傷，清醒送院治理。 至今日（12日）早上9時許，肇事地盤仍未解封，工人用圍欄封鎖起火位置，有水務署的職員到場了解及檢查。現場可見，起火位置對開地面及牆身熏黑，地面更遺有大量燒毀的電線。至於6名傷者中，仍有一名 55歲姓施男子仍在留醫，其餘人士已經出院。

據網上影片可見，事發時地底噴出熊熊烈火，火舌高達一層樓，消防員到場射水撲救，至晚上約11時18分大致救熄。至於受傷的6名煤氣公司男職員面及手燒傷，他們清醒送院治理，其中3人傷勢較重，包括1名55歲姓施男傷者，他需轉送瑪麗醫院治理。至周六（12日）早上，除了施男外，其餘傷者已經出院。

煤氣公司：出現不明火種，導致搶火

煤氣公司發言人表示，意外現場為水務署工地，疑有人進行工程時，鑿穿地底煤氣喉，有煤氣洩漏。煤氣公司職員到場協助時，出現不明火種，導致搶火，數名職員走避不及，被火燒傷，被送往醫院治理。煤氣公司對受傷員工表示慰問，並會跟進其傷勢進展。現時有派員於事發現場協助。由於當局正調查意外原因，目前不宜作任何揣測。