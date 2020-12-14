涉多宗獨立屋爆竊　犯案後的士接應　警破中港犯罪團夥拘3男

警方拘捕3名男子，包括2名內地非法入境者 ，涉嫌於昨（13日）晚上潛入赤柱獨立屋爆竊，掠走約16萬元財物。警方相信被捕3人屬一個中港爆竊團伙，懷疑與新界及港島區至少4至5宗爆竊案有關。調查顯示，該團伙專門選擇保安較為薄弱的獨立屋下手，每次犯案後均由本地成員駕駛的士接應逃走。

警方在3名被捕人士身上搜出大部份涉案失物、一支胡椒噴劑、一批爆竊工具包括鐵筆、螺絲批、剪鉗等。（陳浩然攝）

3名被捕男子，年齡介乎32至42歲，包括2名內地非法入境者，涉嫌爆竊、無牌管有槍械及非法入境，現正被扣留調查。（陳浩然攝）

昨日晚上8時，赤柱村道一幢獨立屋發生爆竊案。賊人乘屋內無人時，撬毀地下一個窗口進入單位內搜掠，盜去總值約16萬元的財物，包括2隻共值15萬元名貴手錶及2千元港幣和1.2萬元外幣等，賊人其後逃去無蹤。

港島警區刑事部人員分析案情後，聯同西區警區刑事部立刻採取行動，於案發後8小時，於今（14日）凌晨近4時，在紅磡海底隧道往九龍方向入口附近部署埋伏，截獲一架目標市區所士，當場拘捕車內3名男子，包括司機，年齡介乎32至42歲，的士內2名乘客均為內地非法入境者。3名被捕人涉嫌爆竊、無牌管有槍械及非法入境，現仍被扣留調查。

警員在被捕人士身上搜出大部份涉案失物、一支胡椒噴劑、一批爆竊工具包括鐵筆、螺絲批、剪鉗等。案件現正交由西區警區重案組第一組跟進，正調查被捕男子可能干犯其他地區的爆竊案件。 臨近聖誕節及新年長假期，警方呼籲市民加強家居保安，鎖好門窗，避免在家中存放大量現金及貴重財物。大廈在進行翻新工程時，亦需提高保安措施，避免賊人有機可乘。