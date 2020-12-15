「家港口罩」廠遭擲石毀玻璃門　老闆稱涉及追數　懸紅100萬緝兇

「家港口罩」廠房遭歹徒擲石毀玻璃門大門，老闆懸紅100萬緝兇！今日（15日）早上10時許，位於荃灣白田壩街長豐工業大廈的「家港口罩」口罩廠，被2名男子投擲約1呎長的大石，大門玻璃應聲碎裂，碎片散落一地，歹徒逃去。廠內職員立即報警。警方接報到場，正追緝兇徒歸案。口罩廠老闆陳先生指，不排除事件與追數有關，他聲稱上月有份經營的日式食肆結業後，有人上門貼追數字報、唧膠水及淋紅油追數，但強調追數事件與口罩廠生意無關聯，揚言懸紅100萬元緝兇。

工廠大門玻璃被人扑爆，地面更遺有一塊約1呎長及闊的大石。（鄧詠中攝）

「家港口罩」負責人陳先生表示，事發在今早約10時半，當時有10多名員工在工場內工作，其間聽到「嘭」一聲，發現大門玻璃爆裂，地面遺有一塊約1呎長及闊的大石。「呢啲咁大嚿石頭，根本係草菅人命！如果有人係到做緊嘢，真係唔死都重傷！」

陳透露，他有份投資的一間日本放題食肆於上月30日結業，自從食肆結業後，懷疑有追數公司即派員到口罩廠追數，口罩廠的設施亦懷疑被歹徒破壞，包括上月30日口罩廠大門口及密碼鎖被人黐膠水、貼滿追數大字報。及至本月3日，口罩廠又被人淋紅油，「鎖畀佢哋唧哂膠水，第二日就上嚟淋紅油，今日就掟石頭，下次做咩嘢我就唔知啦！」陳坦言，口罩廠被淋紅油後，已懸紅10萬元緝兇，今日工廠又被擲大石毀玻璃門，他聲稱即時加碼至100萬元緝兇。

老闆經營食肆結業後 多次被上門追數及破壞

對於口罩工廠被多次騷擾，陳稱口罩廠沒有與他人結怨，不排除兇徒因食肆生意問題上門破壞，他強調口罩廠與「追數公司」沒有任何關聯，更揚言：「唔會向惡勢力低頭」，稱會懸紅100萬元緝兇；陳表示，他成立口罩廠是為了做善事，他稱投資約3,000至4,000萬元。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

定額罰款提高1.5倍 增加至5,000元

今月初，政府就《預防及控制疾病條例》（第599章）下的附屬法例修訂刊憲，提高違反限聚令、口罩令及強制檢測令的定額罰款，由2,000元增加至5,000元，提高1.5倍，以達致所需的阻嚇力，有關法例修訂於12月11日生效。

當局指，違規人士如被檢控違口罩令或強制檢測令，可被判處最高罰款也由分別5,000元及2,000元，一律提高至10,000元。當局表明，如發現遵守規定的情況未如理想，不排除會進一步加強罰則。