油尖警搗跨境賣淫集團　拘31人其中27名偷渡內地女接3000客

有跨境賣淫集團為逃避檢疫，安排內地女子「一條龍」服務偷渡來港，在油尖區5間酒店及兩間無牌按摩院，向客人提供性服務。油尖警區經調查後於本周日（13日）採取行動，共拘捕31人，包括3男1女，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「協助未獲授權進境者留在香港」；另外27名內地女子涉「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」。 據了解，集團租用多間3至4星級酒店，每次向客人收取1400元肉金，交易時間為45分鐘。警方相信，27名非法入境性工作者在過去兩至3星期內，接觸約2千至3千名客人。警方指，若當中有人感染新冠肺炎，後果不堪設想，呼籲市民疫情期間遵守規例，減少社交接觸。

警方相信疫情期間，有人為了逃避檢疫，或者無法循合法途徑來港，透過跨境賣淫吸金。油尖警區特別職務隊人員採取代號「寒湖」行動，採用「放蛇」搜集證據，鎖定一個跨境賣淫集團。警方發現集團安排非法入境性工作者在尖沙咀區及油麻地區內5間酒店，以及兩間無牌按摩院向客人提供性服務。

油尖警區特別職務隊第一隊主管李楠傑表示，賣淫集團透過通訊軟件Telegram，於內地招攬女子，再安排她們偷渡來港，到酒店及無牌按摩場所賣淫。集團會指示香港集團成員分工，包括登記酒店房間，提供給非法入境性工作者賣淫，該些非法入境性女子只會逗留在酒店或無牌按摩場所，再由集團成員提供飲食及日用品。李楠傑指，集團成員警覺性高，為逃避警方追查，集團每逢一至兩星期，會轉換賣淫場所，集團成員亦會在酒店大堂把風，留意嫖客有否異樣。集團亦不定時安排集團成員，收取犯罪得益。據了解，集團租用3至4星級酒店，每次肉金1400元，交易時間為45分鐘，獲利相當可觀。

油尖警區特別職務隊第一隊主管李楠傑、油尖警區行動主任甄瀚揚、油尖警區助理行動主任周飛龍（左至右）交代案情。（林振華攝）

油尖警區區行動主任甄瀚揚總督察稱，本周日（13日）晚上，油尖警區特別職務隊聯同反黑組、油麻地分區、尖沙咀警區軍裝部人員展開收網行動，至今共拘捕31人，當中包括3名集團骨幹成員、 一名協助犯罪集團運作的女成員及27名非法入境性工作者。被捕人士涉嫌「干犯控制他人而目的在於使她與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者留在香港」、「未獲入境事務處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」。行動中警方檢獲超過41萬元港幣現金，相信為犯罪得益，另外亦檢取大量與性工作者有關證物包括潤滑劑、漱口水、及避孕套。警方相信，行動成功瓦解一個活躍於油尖警區賣淫集團，堵截收入來源。警方表示，行動仍然繼續進行，不排除稍後會有更多人士被拘捕。

油尖警區特別職務隊督察周飛龍表示，根據香港法例，入住酒店客人均需登記入住資料，非法入境人士則不會使用自己資料登記，集團利用金錢、感情方法，取得本地市民個人資料，再用作登記酒店房間。警方呼籲酒店業界，若發現住客非用自己資料登記或頻繁進出酒店房間，通知警方。他說：由今年7月至今，已有12男1女（年齡22至61歲）因涉嫌干犯以個人資料登記而給予非法入境人士逗留被捕。