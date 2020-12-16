賊人偷住戶銀行信　換信用卡晶片製假卡提款32萬元　警拘一男子

警方破獲一宗信用卡盜竊案，拘捕一名49歲本地男子。該名男子窺準秀茂坪區內一些信箱位置隱敝、保安措施較少的屋邨下手，趁機偷取多個住戶的信用卡信件，再自行換取信用卡的晶片製造假卡，逕自到櫃員機提款約32萬元。昨日（15日）該名男子使用假卡提款時，終被埋伏的探員拘捕，他涉嫌「盜竊」及「偽造罪」被拘留調查。

警方破獲一宗信用卡盜竊案，拘捕一名男子。（黃偉民攝）

秀茂坪警區偵緝總督察馬怜昊交代案情指，警方早前接獲14宗舉報，有事主表示在沒有遺失信用卡的情況下，其信用卡戶口無故被現金透支，總共損失約32萬元。 經探員調查後，發現有人在不同的住宅大廈偷取信件，從而取得銀行新發出的信用卡及信用卡預設密碼犯案，警方最終鎖定一名49歲的本地男子。馬指，信用卡使用晶片時間不長，以往一般便用磁帶，所以有關犯案手法較為少見。

昨日（15日）下午5時許， 該名男子使用一張假卡成功在提款機提取現金，隨即被埋伏的探員拘捕，他涉嫌干犯「盜竊」及「偽造罪」。該名男子在警誡下承認干犯多宗同類型案件，即盜取信用卡、製造假卡，以及使用假卡提取現金。

探員其後搜查被捕人的住所，檢獲28粒晶片，相信是由不同的信用卡中提取而來。另外又發現多張屬於不同人士的信用卡、銀行卡、會籍卡、學生證、以三張屬於他人並已報失的身份證。警方會向發卡機構作調查，相信案件涉及更多受害人 ，亦不排除會有進一步拘捕行動。

秀茂坪警區偵緝總督察馬怜昊（左）、秀茂坪警區偵緝督察潘崇禮（中）及秀茂坪警區偵緝高級督察朱婉湉（右）今早交代案情。（黃偉民攝）

秀茂坪警區偵緝督察潘崇禮續指，疑犯主要針對一些信箱位置較隱敝、保安措施較少的屋邨，趁無人為意的時候，偷取裝有由銀行或財務機構發出的信用卡或裝有信用卡密碼的信件。

當疑犯得到信用卡後，便會移除信用卡上的晶片，並將晶片裝上假卡。疑犯亦會將假的晶片裝回受害人的信用卡，放回信封，再放返入信箱。

受害人收信後，許多時都未察覺新發的信用卡已被人做手腳，於是如常啓動張信用卡。由於疑犯已取得信用卡晶片及信用卡預設密碼，故可以利用張信用卡在櫃員機提款。而受害人好多時要等到銀行通知，始知信用卡戶口被人盜用。

秀茂坪警區偵緝高級督察朱婉湉呼籲，大廈的保安公司應時刻保持警覺，加強大廈信箱的保安措施，如考慮安裝閉路電視或加強巡邏，防止住客信件被不法之徒盜取。另外，警方呼籲市民若收到信用卡後，應檢查晶片有沒有被人移除的痕跡，如有懷疑，應立即通知相關銀行。

警方重申，根據香港法例第210章盜竊罪條例，一經定罪，最高可判監10年。而根據香港法例第200章刑事罪行條例，任何人製造虛假文書導致對他人不利，一經定罪，最高亦可判監10年。