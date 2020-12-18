口罩公司用假單呃政府912萬元防疫基金　警拘5人涉嫌串謀詐騙

警方今（18日）拘捕3女2男，涉嫌於今3月至11月期間，利用口罩公司詐騙政府912萬元防疫基金。5人假扮製造口罩器材供應商、原材料供應商、製造口罩的公司及口罩本地分銷商，製造虛假單據，抬高口罩成本價錢，再利用虛假單據及送貨單，製造本地銷售假象，詐騙政府資助。 政府成功購入1000萬個口罩，並已支付首兩月所生產的400萬個口罩及資助金額912萬元。3女2男年齡介乎28至51歲，涉嫌串謀欺詐被捕。警方表示，該批口罩實際成本價格及來源仍在調查中。

同一公司僱主、員工扮供應商、分銷商

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤交代案情表示，早前接獲線報，指一名本地男子的銀行戶口有大量可疑交易，於是展開調查。警方調查發現，男子與集團4名成員，串謀在「本地口罩生產資助計劃」當中進行欺詐。他們於今年3月成立一間新公司，集團再分別利用四間不同公司，扮演製造口罩器材供應商、原材料供應商、製造口罩的公司及口罩本地分銷商，然後製造虛假單據以抬高口罩成本價錢，亦利用虛假單據及送貨單，製造有向本地賣家提供口罩的假象，以符合政府申請要求，從而得到更多的資助。

警方調查發現，提供原材料公司並無購入原材料紀錄，銀行紀錄亦無顯示與製造口罩公司的交易紀錄。警方亦發現，其中3間公司的董事同時為一間公司僱主及員工。警方亦發現本地分銷商部分單據及送貨單日子，早於公司成立日期及租用報稱地址日期，部份單據單地址亦不完整。今日（18日）財富調查組人員採取拘捕行動，以「串謀欺詐」拘捕口罩公司董事，即3女2男，年齡介乎28至51歲。他們現仍被扣留調查。警方不排除稍後有更多人被捕。

警：口罩實際價格、來源仍在調查

警方表示，政府從口罩公司成功購入1000萬個口罩，口罩公司報稱口罩價格平均一個價值2.28元，政府已支付首兩月所生產的400萬個口罩，及資助金額912萬元，惟口罩實際價格及來源仍在調查中。警方相信集團製造虛假單據以抬高原材料成本價錢，再利用虛假單據及送貨單，製造本地銷售假象，以符合政府申請要求，從而得到更多的資助。

政府「本地口罩生產資助計劃」，其中一個條件是公司須以成本價向政府每月提供200萬個口罩，而其餘的口罩亦必須售予本地賣家。根據生產力局網頁，目前政府正資助20條本地生產線。