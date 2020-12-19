持電槍斧頭劫非法油站54萬元　5匪徒落網包括健身教練、的士司機

落馬洲非法油站兩度遇劫，警方拘捕5男女。警方指今年11月及12月，落馬洲米埔隴村及古洞路的非法油站，分別遭4名持刀賊人行劫，合共損失約54萬元現金及財物。探員經調查後，於今月17日及18日拘捕4男1女，他們報稱為健身教練、工廠工人、的士司機及無業，警方發現疑犯曾用4萬元偽鈔購買二手車。事後5人涉嫌行劫、行使偽造紙幣及使用虛假文書被捕。警方估計匪徒看准非法油站以現金作為交易，因而兩度到場搶劫。

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4刀匪持電槍斧頭 兩度劫非法油站

邊界警區刑事總督察何曜沖表示，今年11月3日凌晨時分，4名戴口罩的賊人分乘兩架電單車抵達落馬洲米埔隴村，賊人手持牛肉刀及電槍打劫一個非法油站，當時男職員不敢反抗，並交出公司現金及個人財物，合共總值約41萬元；至今月14日，4名戴面罩的賊人持開山刀、棒球棍、斧頭及電槍，乘坐一輛白色私家車抵達落馬洲古洞路一個非法油站。賊人指嚇職員，職員沒有反抗亦交出約13萬元現金及財物。

賊人以4萬元假鈔買二手車 受害人報警

警方經調查發現，早於12月10日有賊人於深水埗區使用偽造紙幣。當時有賊人於二手車網站尋找賣家，並指可以現金4萬元進行交易，賣家未有為意並進行交易。其後，受害者發現交易所得的40張1千元紙幣為假鈔，於是報警。警方相信兩宗案件有關聯，並鎖定疑犯身份及採取行動。

5人被捕包括健身教練、的士司機

探員於12月17日及18日採取行動，搜查全港14個單位，並拘捕4名本地男子及1名持雙程證的女子，罪名為行劫、行使偽造紙幣及使用虛假文書。探員起回一輛白色私家車、一輛電單車及匪徒犯案用的假車牌等證物。據了解，被捕女子為其中一名疑犯的女友，她主要負責印偽鈔。至於被捕人士分別為健身教練、工廠工人、的士司機及報稱無業。

料匪徒看准非法油站 以大量現金進行交易

警方估計匪徒看准非法油站，主要以現金作為交易，因而作出連串行動。何曜沖稱，警方一直有與海關及消防打擊非法油站的行動，不排除日後有相關的行動。至於兩宗案件的非法油站屬同一集團，該集團於落馬洲古洞路的非法油站，營運大約兩個月，其間發生搶劫案。警方指，今次行動已瓦解一個搶劫集團，不排除更多人被捕，警方提醒市民網上交易需要小心，年近歲月需要小心保管財物。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒表示，由於受害者於交易車輛時處於晚上，於光線不足的情況下將車輛轉售，從而未有檢查清楚紙幣的真偽。據了解，該批偽鈔仿照兩間銀行的鈔票，其序號並是一樣。鄧指，該批偽鈔質素低劣，序號並非本港市場流通。警方會密切留意偽鈔市場趨勢，並建議市民進行現金交易時，盡量於人流多的地方進行交易。

11月3日：39歲男於米埔隴村遇劫 約40萬元港幣、4萬元人民幣

事發在今年11月3日凌晨近4時半，警方接獲1名39歲姓鄧男子報案指，他報稱在米埔隴村停車場對開，遭4名男子搶劫，其中1名劫匪更手持利刀指嚇。賊人劫走事主約40萬元港幣及約4萬元人民幣。賊人其後分乘2輛電單車，向上水方向逃去。男事主幸無受傷，事後協助警員調查。警方將案件列作「搶劫」處理。

12月14日：古洞路麒麟村辦公室 男職員遭劫11萬元現金

另一宗案件則發生在12月14日晚11時許，據報1輛私家車駛至古洞路麒麟村，4名男子跳落車，分持斧頭、電槍及利刀，闖入一間由貨櫃改建而成的辦公室，指嚇1名姓鄧（39歲）男職員打劫，掠走其載有11萬元現金的腰包、載有700元人民幣的啡色袋及3部共值約1萬元的手機後，原車逃去無蹤。據了解，上址為一個非法油站。