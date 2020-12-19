【直播】持電槍斧頭劫51萬元　4刀匪涉3罪落網　警交代案情

近日警方拘捕3男1女，他們涉嫌與11月及12月兩宗行劫案有關，劫去約51萬元現金。行動中，警方亦發現被捕人行使約4萬元偽鈔，故以涉嫌「行劫」、「管有及行使偽鈔」及「使用虛假文書」拘捕4人。今日（19日）下午1時，警方將於沙嶺文錦渡路邊界警區總部交代案情。

資料顯示，匪徒於11月3日在落馬洲持刀電槍行劫，劫去男事主約40萬元港幣及約4萬元人民幣；另於12月14日匪徒於古洞路麒麟村，劫去一名辦公室男職員的腰包，袋內載有11萬元現金。據了解，兩宗案件與一個非法油站有關聯。