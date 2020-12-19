【直播】持電槍斧頭劫51萬元　4刀匪涉3罪落網　警交代案情

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近日警方拘捕3男1女，他們涉嫌與11月及12月兩宗行劫案有關，劫去約51萬元現金。行動中，警方亦發現被捕人行使約4萬元偽鈔，故以涉嫌「行劫」、「管有及行使偽鈔」及「使用虛假文書」拘捕4人。今日（19日）下午1時，警方將於沙嶺文錦渡路邊界警區總部交代案情。
資料顯示，匪徒於11月3日在落馬洲持刀電槍行劫，劫去男事主約40萬元港幣及約4萬元人民幣；另於12月14日匪徒於古洞路麒麟村，劫去一名辦公室男職員的腰包，袋內載有11萬元現金。據了解，兩宗案件與一個非法油站有關聯。
11月3日：39歲男於米埔隴村遇劫 約40萬元港幣、4萬元人民幣
事發在今年11月3日凌晨近4時半，警方接獲1名39歲姓鄧男子報案指，他報稱在米埔隴村停車場對開，遭4名男子搶劫，其中1名劫匪更手持利刀指嚇。賊人劫走事主約40萬元港幣及約4萬元人民幣。賊人其後分乘2輛電單車，向上水方向逃去。男事主幸無受傷，事後協助警員調查。警方將案件列作「搶劫」處理。
12月14日：古洞路麒麟村辦公室 男職員遭劫11萬元現金
另一宗案件則發生在12月14日晚11時許，據報1輛私家車駛至古洞路麒麟村，4名男子跳落車，分持斧頭、電槍及利刀，闖入一間由貨櫃改建而成的辦公室，指嚇1名姓鄧（39歲）男職員打劫，掠走其載有11萬元現金的腰包、載有700元人民幣的啡色袋及3部共值約1萬元的手機後，原車逃去無蹤。據了解，上址為一個非法油站。