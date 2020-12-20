一日三宗運動猝死　醫生指出三大奪命原因　35歲以上風險高

過去16小時內，先後發生三宗運動事故，包括49歲童軍團長行夜山暈倒；60歲業餘跑手跑步昏迷及59歲男子游水遇溺，頭部受傷，三人獲救後送院均告不治。有醫生認為三人可能猝死，與運動無關，而35歲以上的猝死風險較高，原因或是隱性心臟病、心跳紊亂及中風，提醒市民倘曾出現短暫中風、暈厥、心痛等先兆，需與家庭醫生商討或進行心腦檢查。

三名男事主均屬中年，據了解，他們有持續運動，急症室專科醫生彭繼茂認為三人是猝死。彭醫生指，猝死以35歲為分界線、風險較高，三大可能是隱性心臟病、心跳紊亂及中風，與運動及寒冷天氣關係不大，最大可能性是隱性心臟病，只要三條冠狀動脈其中一條栓塞，導致心肌梗死、心臟病發，即心臟血管慢慢收窄至僅餘小孔，倘突然有血塊將小孔堵塞，無血到心臟肌肉，導至心肌梗死，何時發生難以預料，可能是打麻雀、睇電視、睡覺期間發生。

彭繼茂指出，上述三大猝死原因，在普通例行身體檢查無法被發現，市民可能有「險死前科」，例如曾有短暫中風、暈厥、心痛，或是因心臟血管曾短暫栓塞，但自己與家庭醫生可能警覺性不足而無為意，他提醒市民如有以上先兆，應與家庭醫生商量，評估進行特別心腦檢查的必要性。