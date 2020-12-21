童黨九龍城遇查企圖搶槍　3少年被捕2人逃去　2警受傷送院

九龍城發生企圖搶槍事件！周一（21日）凌晨零時許，東九龍衝鋒隊警員巡經賈炳達道47號對開時，發現5名形跡可疑的少年，上前截查期間，涉案人等突拔足而逃，警方追截至附近一後巷時，及時截獲其中3人，剩餘2人則逃去無蹤。據了解，被捕三人均為學生，分別就讀中二及小六。 消息稱，在場3名少年被搜身期間，其中1人拒絕合作，更企圖搶走警員佩槍，幸被及時制止。警方經調查後，發現其中2人年僅14歲（姓歐﹑王）、另1人更只有13歲（姓羅），事後均涉「阻礙警方執行職務」被捕；其中1名14歲少年，另涉「企圖搶槍」被捕。混亂間，2名警員受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。警方正追緝在逃人士歸案，案件交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方其後表示，警隊有嚴謹的指引，確保人員適當使用及妥善保管配槍，而所有配備手槍的前線人員均需接受嚴格的訓練。

2名警員受傷送院。（陳永武攝）

本港近年不時發生搶槍案。今年2月15日，1名16歲少年於屯門醫院急症室候診時，據報與家人爭執，警崗男警調停期間，少年企圖搶奪警員身上佩槍，最終被醫護及警員合力制服；2018年6月16日，南丫島1名外籍醉酒漢持刀與妻爭執，警方調查期間，有人企圖搶槍被制服，但導致5名警員受傷。

2018年3月18日，長沙灣1名39歲男子，疑因管教問題用衣架打傷12歲女兒，警員調查期間，他激動搶走1名男警的配槍，幸被及時制止；而近年較轟動一宗，則發生於2018年3月15日清晨，沙田廣林苑31歲男子賣樓問題與母親口角，其後搶走到場調查的警員佩槍，並連開3槍，射中1名男警的右手肘、右大腿及右小腿；事件中另有3名警員受傷。

其中1名男警腳部受傷送院。（陳永武攝）