九龍城童黨｜遇截查時反抗　小六中二生同落網　警追緝在逃同學

【12月21日20:00更新】警方經深入調查後，相信疑犯是在逃走期間觸碰到警員的配槍，沒有證據顯示有意圖搶去該配槍。案件現改列作阻礙警務人員執行職務。

九龍城發生童黨被指企圖搶警槍事件。今日凌晨（21日） 5名少年於九龍城遇警截查時拔足狂奔，其中3人逃至賈炳達道後巷後被截獲，警員搜身期間一名13歲少年更企圖搶槍，當場被制服，3人被捕帶署扣查。據了解，3名被捕少年，1人為13歲（姓羅），另2人為14歲（姓王﹑姓歐），羅與歐是黃大仙一間學校的中二生，而王姓少年則為區內另一間小學的小六生。警方正追緝另外2名在逃同黨下落，據悉，其中一名被追緝的少年與被捕人士就讀同一所中學。警方正在了解他們在上址徘徊及企圖搶槍的原因。