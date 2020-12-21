童黨搶槍｜遇截查時反抗　小六中二生同落網　警追緝在逃同學

九龍城發生童黨企圖搶警槍事件。今日凌晨（21日） 5名少年於九龍城遇警截查時拔足狂奔，其中3人逃至賈炳達道後巷後被截獲，警員搜身期間一名13歲少年更企圖搶槍，當場被制服，3人被捕帶署扣查。據了解，3名被捕少年，分別中13歲（姓羅）及14歲（姓王﹑姓歐），羅與歐是黃大仙一間學校的中二生，而王姓少年則為區內另一間小學的小六生。警方正追緝另外2名在逃同黨下落，據悉，其中一名被追緝的少年與被捕人士就讀同一所中學。警方正在了解他們在上址徘徊及企圖搶槍的原因。

多名警員今早到場蒐證。（鄧詠中攝）

至早上10時許，多名便衣警員返回現場繼續調查，惟現場大部份商店仍未開門，只有一間士多營業。警員其後進入事發後巷蒐證，相信正在尋找附近的閉路電視作調查之用。

周一凌晨零時許，東九龍衝鋒隊警員巡經賈炳達道47號對開時，發現5名形跡可疑的少年，截查時5人突拔足而逃，其後警員於後巷截獲其中3人，剩餘2人則逃去無蹤。據悉，3名少年被搜身期間，其中1人拒絕合作，更企圖搶走警員佩槍遭及時制止。事後3人均涉「阻礙警方執行職務」被捕，其中一人另涉「企圖搶槍」被捕。混亂間2名警員受傷，需送院治理。