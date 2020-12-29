2020回顧│逾10宗外賣員意外受傷　水泉澳邨被撞鐵騎未恢復記憶

2020年，港人於「限堂食」、「在家工作」等多項政策下，為解決一日三餐，早已習慣透過外賣平台買外賣，隨著外賣平台的生意大增，牽涉外賣速遞員的意外亦增多。綜合各大傳媒報道，過去一年本港發生了逾10宗外賣員意外，釀成4人命危，其中於水泉澳邨遭逆線私家車猛撞的姓龐foodpanda外賣員至今仍留醫，復健之路很漫長。 隨著外賣員意外增多，一直以來得不到政府積極解決的外賣員權益，包括是否僱傭關係、工傷賠償等議題再次浮出水面。有工會促政府盡快釐清外賣平台與員工是否屬於僱傭關係，以確保員工獲得應有保障。

回顧過去一年，有被報道的外賣員意外達11宗，當中於11月5日下午2時許，沙田水泉澳邨一名47歲姓龐foodpanda外賣員Taddy駕駛電單車，遭逆線七人車迎頭直撞飛墮地上重傷，頭部及脾臟內出血一度命危，事件引起公眾關注外賣員於工作期間受傷的賠償。

事發至今逾2個月，Taddy雖已脫離危險期，維生指數穩定，對外界聲音有反應，但仍未能說話及行走，一直協助Taddy一家的沙田區議員丘文俊稱，剛醒來的Taddy現時未恢復記憶，「太太要嗌佢先有反應」，亦未能起床，只是手指可郁動，相信未來要識得行走，需要一段漫長的復健之路。而龐太每天均前往醫院照顧丈夫，「太太都好擔心，依家全家手停口停。」丘文俊透露，事發後他與多名區議員聯絡foodpanda，惟對方未有回應，只是直接聯絡龐太，為龐家提供一筆2至3萬元的慰問金，再著龐太填寫公司為外賣員買的保險單，惟由始至終沒有承認Taddy是工傷，「話係自僱，公司保險保額極低，每日住院津貼50蚊，一發生意外先知原來乜保障都冇。」

丘文俊斥涉事外賣平台沒有企業責任，「公司受益於疫情，收入大增，但保障員工資源都唔願意投放，依家隔幾日就有外賣員出意外，到最後咩保障都追究唔到，真係好心悒。」丘文俊認為，外賣平台公司應加大為外賣員購買的保險金額。另外，政府應盡快釐清外賣平台與員工是否屬於僱傭關係，若不屬僱傭關係，應硬性規定平台公司為外賣員購買一定保額的意外保險。

事實上除了香港，台灣亦存在外賣平台與外賣員間出現「假自僱」的情況，直至去年台灣「雙十連假」時發生兩宗外賣員於送餐時遇意外身亡的事件，勞動部認定多間外賣平台與外賣員間為「僱傭」制，當中包含foodpanda、Uber Eats等，理據為外賣員送餐時間、登入系統等都受平台管理，公司對外賣員有一定程度的控制力。惟Deliveroo以「鼓勵接單」、「不限制」外賣員上線時間的機制，則被定義為非「僱傭」制。

反觀香港未有相關定義，飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興稱，過去一年不時收到外送員求助，當中有人於工作期間受傷。在傳統的僱傭關係下，僱主有責任承擔員工工傷，惟現時新興的外賣平台，不少外賣員被公司以「自僱員工」名義耍走，而傷者若堅持要報工傷，雙方要在法庭見，外送員會因此而確步，「覺得同大公司打官司去界定是否僱傭關係，之前又冇成功案例，到最後更可能要畀律師費，工友會縮，負擔唔起訴費。」何鴻興稱，成功索償到工傷的個案應寥寥可數，「台灣係一宗外送員致命意外後，勞動部確立係僱傭關係，香港政策非常落後。」

參考兩大外送公司，他們有為送餐員提供「團體人身意外保險」，但僅覆蓋員工上線時發生的意外事故，可以提出理賠申請。而平台公司僅是協助他們進行保險索償的程序，而非視為「工傷」處理。參考兩大平台為員工購買的團體保險，保額甚低，以foodpanda為例，外賣員遇意外後入院，每日的津貼為50元，連支付公立醫院每日100元的住院費用都不夠。

何鴻興估計現時本港約有逾3萬名外賣車手及步兵，當中foodpanda及deliveroo（戶戶送）瓜分了本港8成的外賣市場，惟對外賣員的保障甚薄弱。早期兩大公司尚有與員工簽訂時薪合約，以保最基本的底薪，當中foodpanda寫明是正式僱傭合約、而deliveroo則列明員工為「獨立承包商」，以撇清僱傭關係，令外送員遇到工傷或意外時，須自行承擔風險轉嫁車。

以他所知，deliveroo更打算推出「自由上線」的形式，外送員可不限地區、不限更數地自由接單，若推行該政策，情況會更惡劣，外送員除了更難接到單外，公司變相對外送員減少了約束，「自由上線，無須報更，到時就變成真自僱形式，有意外更難追。」何鴻興稱，疫情下不少失業人行入行成為外賣員，惟外賣公司未有正視外賣員權益及保障，情況令人擔憂，促政府釐清外賣平台與員工是否屬於僱傭關係，確保員工獲得應有保障。

勞工處指，於2020年1月至11月期間共接獲4宗被指屬自僱的外賣員工傷補償個案。外賣員如根據僱傭合約受聘而工作時遭遇意外受傷，其僱主須按《條例》支付補償。在考慮一名外賣員是否屬於僱員的身分時，並非單純取決於其職位或合約名稱，而是視乎所提供服務的實質情況。如果合約雙方實質上存在僱傭關係，外賣平台公司仍需履行其在勞工法例下作為僱主的責任。

外賣平台回應：

戶戶送回應指，一旦獲悉送餐專員發生意外，營運部團隊會馬上聯絡該送餐專員，盡快提供所需支援，亦會協助他們進行保險索償的程序。如果送餐專員因在工作期間受傷而無法繼續工作，將可申領賠償。

foodpanda回應指， 會為每位送遞員提供免費的團體意外保險，以及身故賠償。若送遞員在提供送遞服務期間因意外受傷入院，保險公司將會賠償有關的醫療開支，並額外提供每日50元的住院現金津貼。同時，公司會按不同送遞員及其家庭狀況，有需要時會提供經濟上的支援，為他們提供最即時的援助。