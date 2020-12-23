六旬翁獨行金山一度失蹤　循電話基站尋獲最後位置　由直升機送院

【23日上午6時更新】救援人員於凌晨5時許，在金山郊野公園範圍，近大埔公路沙田嶺段對上山頭，尋獲失蹤的男子。他被發現時清醒受傷，幸並無性命危險。飛行服務隊直升機隨後將他吊送到港島灣仔直升機坪，再由救護車送往律敦治醫院治理。

長沙灣發生行山失蹤事件。一名年約60餘歲男子，據報昨日（22日）獨自在大埔道金山郊野公園一帶行山，至昨日傍晚約6時，他致電家人指自己在石梨貝水塘附近迷路。其兒子聞言代為報案，惟隨後一直失去聯絡。大批救援人員在金山郊野公園集合，並於附近山路四下搜索。消息稱，失蹤男子本身聽力問題，時有「撞聾」，暫時得知他失去聯絡前沒有受傷。

據悉，當局循失蹤男子的手提電話訊號，加上最近的發射基站，推測其最後位置，初步懷疑電話訊號最後停留在筆架山附近。

飛行服務隊直升機協助搜索。(陳永武攝)

直至今日（23日）凌晨約1時，政府飛行服務隊派出直升機，在龍欣道對上山頭低空盤旋，並開啟大光燈進行搜索，約1小時後短暫離去，至凌晨2時許再次飛到上述一帶山嶺進行搜索，惟暫仍未尋獲失蹤男子。

另外，據知警方於凌晨時份約1時20分，接獲沙田區一公共屋邨的保安員，指聽到空中有直升機的聲音，感到相當嘈吵，對此進行噪音投訴。