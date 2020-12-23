兩賊趁超市忙亂狂偷袋裝米再放售圖利　三雜貨店東涉接贓同被捕

警方偵破港九多宗連鎖超級市場盜竊案，期間發現贓物疑於數間雜貨舖放售，最終有5人涉案被捕，包括2名賊人及3名雜貨舖東主，涉嫌「店舖盜竊」及「處理贓物」罪名。

警方東區重案組第一隊主管羅俊熹偵緝督察指，被捕5人均為南亞裔，其中兩名涉嫌落手偷竊的男子為印度籍，分別28及35歲，持「行街紙」留港；另外3名雜貨舖東主，分別為巴基斯坦籍及尼泊爾籍，22、51及59歲，持香港身份證。

羅表示，12月期間，東區及油尖區共發生6宗盜竊案，均涉及連鎖超市，賊人疑趁店員忙碌之時，乘機偷取多袋袋裝米，並以手推車推走。警方翻查大量閉路電視及分析，鎖定兩名賊人。警方東區刑事部人員，昨日（22日）進行埋伏，發現兩名目標人物，在鰂魚涌超市偷出12包大米。探員尾隨兩人，發現他們到深水埗一間雜貨舖放售，當場拘捕兩人及店東。探員另外在拘捕兩名位處油麻地區的雜貨舖東主。

據初步調查，6宗案件共偷取37包白米，總值約4000元。羅稱，賊人以市價八折出售予雜貨舖，而店舖則以比超市約便宜一成出售予顧客。根據法例，店舖盜竊最高可判囚10年；而接贓罪更可判囚達14年。警方呼籲店主，如有來歷不明貨物感到可疑，切勿接收；店主 懷疑有人兜售賊贓，應立即報警。