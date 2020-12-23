黑幫送蘭花收陀地　駿洋邨新開張酒樓遭勒索　8男被捕最細15歲

本月19日火炭駿洋邨一間酒樓新開張，即有黑幫到來贈慶「收陀地」，當日約10名男子到場送蘭花，並勒索酒樓經理保護費，疑犯數日後再致電勒索，聲稱要商討收取保護費事宜。警方接獲酒樓報案，昨日（22日）在邨內拘捕8名男子，包括5名持行街紙的孟加拉籍男，被捕男子有三合會背景。 警方指，所有被捕男子涉嫌「自稱三合會成員」及「勒索」被捕。據悉，探員於被捕人的手機內發現涉案的蘭花相片；涉事的酒樓職員向《香港01》透露，開張當日約有10人手持一盤蘭花到場，包括5名南亞人及5名本地人。當時經理接過蘭花後，該批疑人亦自行離開，職員隨即將蘭花棄置。

沙田警區反黑組督察連曉媚指，火炭駿洋邨是新屋邨，租戶於今年8月陸續入伙，邨內的商舖亦陸續開張。昨日，沙田警區接獲駿洋邨一間酒樓經理報案指，他們的酒樓於12月19日當日，約有10名男子到場滋擾。

當時，有人自稱為三合會成員，並放下一盤蘭花，更向酒樓經理索取保護費，但無提及保護費金額。事隔2日，酒樓經理再接獲疑人來電，聲稱要與負責人對話，並商討收取保護費事項。

警於被捕人手機內 發現該盤「勒索」蘭花相片

昨日（22日）下午，警方接報到場調查及巡邏，至下午約2時有軍裝警員，發現有8名男子於涉事酒樓外聚集，眾人形跡可疑，遂上前截查，當場截獲5名男子，其餘3名男子見狀逃跑，警員其後亦將他們拘捕。

連曉媚稱，被捕8名男子介乎15歲至44歲，包括5名持行街紙的孟加拉籍男子。所有被捕人涉嫌「自稱三合會成員」及「勒索」被捕，他們正被警方扣查，初步相信他們有三合會背景。據了解警方檢獲8部手機，警員於被捕人手機內 發現該盤「勒索」蘭花相片。

沙田警區反黑組督察連曉媚指，當時有人自稱為三合會成員，並放下一盤蘭花，更向酒樓經理索取保護費，但當時無提及保護費金額。（黃偉民攝）

警方：如被三合會恐嚇滋擾 應立即報案求助

連續指，駿洋邨是新入伙的屋邨，目前仍是派鎖匙予住戶的階段。警方會盡全力打擊公屋裝修的三合會人士，如有任何市民及裝修公司，被三合會成員恐嚇和滋擾，應該立即報案求助。警方提醒市民，一旦被自稱三合會的成員恐嚇或是勒索，應該立即報警求助。另外任何人因干犯勒索罪，經定罪最高可處監禁14年，警方呼籲市民切勿以身試法。