大埔反黑拘48人　涉販毒、非法收數等罪行

警方於大埔區進行一項代號為「寂音」的行動，拘捕了48人，包括34男14女，年齡介乎17至67歲，部份人士有三合會背景，行動中檢獲約值1萬元的證物。行動中被捕人士涉及的罪行包括販賣毒品、管理非法賭博埸所、刑事毀壞等，亦有人涉嫌干犯非法收數行為、及與三合會相關的罪行。

大埔警區助理指揮官刑事警司莊成逸交代案件詳情，稱因應大埔分區及上水分區的罪案有上升趨勢, 大埔警區刑事部聯同兩個分區及特別職務隊人員, 於本月22號及23號，突擊搜查區內多個目標單位、及罪案黑點，成功拘捕了34男14女，年齡介乎17歲至67歲，檢取約1萬元證物，當中部份人士有三合會背景。被捕的人士中，有28人因違反香港法例599章「預防及控制疾病條例」的規定，警方向他們發出定額罰款的告票。

莊成逸稱，於市民抗疫期間，有犯罪份子利用單位變成非法賭博場所，並提供場所供人吸食毒品，現場環境狹窄，但人數眾多。其中一個500呎的單位內，警方於現場拘捕了18人，檢獲兩部釣魚機，單位內部分人士無戴上口罩。

警方重申，對三合會有關的活動，警方均採取零容忍態度，定必嚴正執法。根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。