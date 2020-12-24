警深水埗打擊無牌小販及違泊　發213張「牛肉乾」　票5男違防疫令

深水埗警區於12月22日及23日一連兩日（在區內就《預防及控制疾病條例》（第599章）展開巡查，打擊南昌街及大南街一帶無牌小販以及違例泊車。

行動中，共向5名違例聚集及沒有配戴口罩的男子發出定額罰款通知書﹑向8名無牌小販發出在公眾地方造成阻礙的警告及在違泊黑點發出213張定額罰款通知書，拖走2部違例停泊的私家車。