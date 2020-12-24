警深水埗打擊無牌小販及違泊　發213張「牛肉乾」　票5男違防疫令

撰文：陳康智
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深水埗警區於12月22日及23日一連兩日（在區內就《預防及控制疾病條例》（第599章）展開巡查，打擊南昌街及大南街一帶無牌小販以及違例泊車。
行動中，共向5名違例聚集及沒有配戴口罩的男子發出定額罰款通知書﹑向8名無牌小販發出在公眾地方造成阻礙的警告及在違泊黑點發出213張定額罰款通知書，拖走2部違例停泊的私家車。
另外，警方連日在包括南昌街的違泊黑點，發出213張定額罰款通知書及拖走2部違例停泊的私家車。（警方提供圖片）
深水埗警區於12月22日及23日在區內就《預防及控制疾病條例》（第599章）展開巡查，並打擊南昌街及大南街一帶無牌小販以及違例泊車。（警方提供圖片）
行動中，警方共巡查59個處所及黑點，發現有人在南昌街休憩處聚集及沒有佩戴口罩，分別違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），遂向5名男子發出定額罰款通知書。此外，警方亦在區內不同地方發出共29個相關警告。
另外，警方昨（23日）聯同食環署在南昌街及大南街一帶向8名無牌小販發出在公眾地方造成阻礙的警告，檢走共132公斤貨物，包括衣物及日常用品。警方又連日在包括南昌街的違泊黑點，發出213張定額罰款通知書及拖走2部違例停泊的私家車。