平安夜｜網上發起和你報街音　沙田兩少年涉管有仿製槍被捕

今晚（24日）是平安夜，網上有人發起「12.24 和你報街音」，在尖沙咀天星碼頭五支旗杆、沙田百步梯、元朗西鐵站、觀塘海濱花園及維園籃球場進行。晚上尖沙咀、中環多區，不少市民出街過節，街頭人頭湧湧，不少人更除口罩影燈飾，警方亦於多區進行巡邏。 傍晚約5時，警方於沙田大會堂附近截查兩名13歲少年，在他們身上搜出氣槍等武器，以涉嫌管有仿製槍械拘捕兩人。據了解，警方在其中一名少年身上發現一支BB彈槍、一個彈匣、一個內藏BB彈的容器；另一名少年身上發現一個彈匣及一個瞄準器。沙田現場所見，警務處助理處長、新界南總區指揮官麥展豪坐鎮現場。

【2030】尖沙咀：過往經常出現在示威現場的王婆婆，在尖沙咀天星小輪碼頭對出搖動黃雨傘，高呼「聖誕快樂」、「願榮光歸香港」、「五大訴求 缺一不可」。警方指，正採訪的記者應戴上記者證及穿可供識別的背心，而非記者人士切勿逗留，否則可能違反「限聚令」，罰款定額5000元。

王婆婆在尖沙咀天星小輪碼頭對出搖動黃雨傘，高呼「聖誕快樂」、「願榮光歸香港」、「五大訴求 缺一不可」。（羅國輝攝）

【2020】銅鑼灣：在銅鑼灣維園，所有球場被鐵馬圍封，並掛上寫有禁止多於2人以上聚集的橫額。維園內有4輛警車駐守，20多名警員在場內巡邏。至今晚近8時未見有人聚集，場內非常平靜。

傍晚約5時，警方於沙田大會堂附近截查兩名13歲少年，在他們身上搜出氣槍等武器，以涉嫌管有仿製槍械拘捕他們。（警方Facebook圖片）

天水連線元朗區區議員伍健偉於元朗西鐵站出現，被多名軍裝員截查並要求離開，否則將作出票控。警員又截查部分記者。（陳浩然攝）

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警方於Facebook表示，警方留意到有人於網上號召他人於今日在全港各區進行未經批准的集結，於是派員在各區加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。傍晚約5時，警方於沙田大會堂附近截查兩名13歲少年並在他們身上搜出氣槍等武器。兩名少年涉嫌管有仿製槍械被捕。

警方譴責有人在鬧市管有仿製槍械，對公眾安全及公共秩序造成威脅。警方重申，絕不容忍任何違法和暴力行為，並會繼續密切留意情況，作出適當部署。如遇有任何違法行為，定必嚴正執法，採取拘捕行動。

▼▼▼平安夜尖沙咀情況▼▼▼