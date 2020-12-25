警副處長帶隊巡查　灣仔PartyRoom違規經營　檢控負責人票控7客

警務處副處長（行動）蕭澤頤今日親自帶隊突擊巡查，採取嚴厲執法行動，以提醒處所經營者、從業員及市民嚴格遵從防疫規例。他昨（24日）晚9時巡查尖沙咀厚福街一帶商廈後，在昨晚至今（25日）凌晨時份，他再帶領灣仔分區人員，突擊巡查灣仔區內多間酒吧及派對房間，其間發現一間派對房間違規經營。

警務處副處長（行動）蕭澤頤（右二）在灣仔帶隊巡查。（警方提供）

現場為銅鑼灣駱克道514號一間派對房間，警方發現房間內有多人聚集消遣，上述負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），灣仔分區牌照組將跟進有關違規事項，向派對房間負責人作出檢控。此外，7名顧客，分別6男1女，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員向他們發出定額罰款通知書。

警方呼籲市民應顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並遵守相關預防及控制疾病規例，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。

警方會繼續於聖誕及元旦長假期期間進行相關巡查及打擊行動，若發現有酒吧，餐飲場所，派對房間及任何人仕違反有關規例，定必果斷及嚴厲執法。

警務處副處長(行動)蕭澤頤晚上到尖沙咀監察巡邏行動。（林振華攝）

多個政府部門展開聯合行動，於尖沙咀厚福街一帶巡查商廈，確保食肆及酒吧按照防疫令，警務處副處長(行動)蕭澤頤晚上到尖沙咀監察巡邏行動。（林振華攝）