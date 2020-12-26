救鴿耐力賽｜寵物鴿被困西貢10米高樹椏　女主人苦守十多小時無果

西貢上演一場救鴿「耐力賽」！一隻約7個月大的寵物白鴿「春春」，昨日聖誕節（25日）由主人帶往孟公窩路交託友人暫養時，白鴿籠突然「甩底」，春春墮地後，懷疑受驚飛上10米高樹椏上被困。 由於受電纜及停泊車輛等環境所限，消防及愛協兩度到場，均欲救無從。飼主與友人全日無間斷守候春春十多小時寸步不離，惜直至今日（26日）凌晨，仍未能人鴿重逢。消防需將救援行動延至今早天光後，才可研究下一步對策。

仍在待救的白鴿「春春」為雌性，大半年前初生後不久，受傷倒臥路邊，恰巧碰上當時在放狗的雀鳥組織成員吳小姐，小小生命才得以延續，因無人接收，春春順理成章成為吳小姐的家庭一員，亦是除了貓狗之外，吳小姐第一隻養的白鴿。「唔係貓狗先值得被照顧，白鴿都係流浪小動物，佢哋都想有屋企。」

昨日聖誕節，吳小姐因有私事，需將春春暫託友人李小姐照顧。當她帶同春春搭的士抵達孟公窩路友人住所對開時，白鴿籠的底部突然鬆脫，春春跌於地上，其後疑受驚，飛上附近10米高的樹椏。吳小姐與友人立即以食物利誘，惟春春卻不為所動，懷疑被困。由於春春自幼由人養大，亦曾受傷，吳小姐相信牠不懂野外求生技能，無計可施下，報警求助。

消防接報趕抵，發現樹下泊有兩架車，無法在場動用升降台救援；及後愛護動物協會人員到場，同樣欲救無從。擾攘2小時，消防著吳小姐先聯絡相關車主將車駛走，暫時收隊。佳節一整日，吳小姐與友人無間斷看守春春，亦只能輪流分開用膳；及至晚上11時許，終聯絡上相關車主將車駛走，遂再聯絡消防展開救援。

惟時值夜深，消防及愛協再度到場後，發現現場一片漆黑，加上地勢傾斜、鄰近電纜，始終無法動用升降台。直至今日凌晨約3時，消防及愛協無奈收隊，擬待今早天光後再作救援。苦候一整天仍未能人鴿重逢，吳小姐既擔憂又無奈，但筋疲力竭下，只好暫時離開春春，於李小姐住所借宿一宵休息。

吳小姐事後亦批評愛協態度渙散，指昨午消防於15分鐘內已趕抵救援，愛協人員卻遲至下午5時半才出現，且只有一人到場，當得知待救的是白鴿而非鸚鵡時，吳小姐指對方竟稱「白鴿咋？」她為此感到憤怒及失望，「愛護動物協會竟然講出咁嘅說話？」

昨午（25日）開始，春春疑被困樹椏上。（吳小姐提供圖片）

昨午（25日）開始，春春疑被困樹椏上，今日（26日）凌晨仍在待救。（劉定安攝）