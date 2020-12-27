日本城偷腰果事敗　惡女發難稱丈夫為警　店員：攞鉸剪追住打我哋

「（事主）攞埋鉸剪追住我地嚟打！」昨晚（26日）一名50歲惡女大鬧啟德日本城，受傷店員回憶事件時仍然猶有餘悸。該名女子涉嫌於店內偷去總值86元的兩樽腰果及一枝茶，事敗遭職員截停後發難，更突然取出剪刀及叉。兩名日本城職員制止事主期間受傷，其中一名受傷店員憶述事件時，形容對方態度「好寸」，非常囂張，遭截停後又稱其丈夫是警務人員。該名惡女涉嫌店鋪盜竊、藏有攻擊性武器及普通襲擊三罪被捕。

一名50歲女子於日本城偷去兩樽腰果及一枝茶，總值86元，事敗遭職員截停。（楊嘉朗攝）

其中一名受傷店員向《香港01》憶述事件時，表示當時事主欲走出店外，她隨即與另一名職員欲截停事主時，對方則聲稱其丈夫為警員，事主「又有打我哋﹑又有踢我哋」，又形容對方態度非常囂張，手持剪刀﹑叉等物品，「攞埋鉸剪追住我哋嚟打！」幸得一名男客人協助制服事主，惟對方仍然不斷發難，坦言「好得人驚！」

警方指，昨（26日）晚7時許接獲途人報案，指懷疑一名年約50歲的女子，於上址偷去價值共86元的商品，其後企圖逃去，兩名職員上前阻止，惟事主突然情緒激動並手持剪刀及叉。警員接報後到場，起回有關食品。

經初步調查，該名姓余女事主涉嫌店鋪盜竊、藏有攻擊性武器及普通襲擊被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進。兩名姓方及鄺的店舖職員，截停事主期間意外受輕傷，分別清醒被送往伊利沙伯醫院治理。 據了解，警員到場後她曾聲稱自己的丈夫亦是警務人員，警方則指，相關資料仍在調查中。