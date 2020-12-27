騙徒訛稱中電職員　港島街頭借錢後失聯　28人受騙涉款逾8.6萬元

一名欠賭債男子，在銅鑼灣及灣仔街頭訛稱自己為中電職員，遺留銀包等物品在公司，身無分文並需住酒店，提供假身份證作證，向市民借錢。5名好心人借出1,000至逾萬元不等，惟其後發現男子電話、身份證全假兼失去聯絡，他們懷疑受騙遂報警。及至昨日1名受害人在灣仔街頭再遇騙徒報警，警方掩至將他拘捕，並揭發另外23人受騙。事件中，共28名受害人合共借出逾8.6萬元，被捕人遭暫控「以欺騙手段取得財產」，案件將於明日在東區裁判法院提堂。

涉嫌向好心途人借錢騙子，昨在灣仔告士打道出現被事主認出被捕（林振華攝）

被捕男子30歲姓黃，報稱無業。消息指，黃男嗜賭欠下賭債，晚上在銅鑼灣及灣仔街頭尋找目標人物，向他們訛稱自己為中電職員，銀包、電腦等遺留在公司，身無分文，但無鎖匙開門取回物品，需要住酒店，向目標人物借錢，並提供電話號碼及偽造的身份證明文件供拍攝，以證明會還錢，博取受害人同情及信任，借錢予他應急。

惟後來黃男失去聯絡，其中五名受害人懷疑自己受騙，分別於9月至11月其間報案，指曾向一名男子借出1,000至12,500不等。及至昨日，一名報案人在灣仔發現該名男子，人員接報到場，於告士打道拘捕黃男，涉嫌「以欺騙手段取得財產。警方翻查黃男手提電話記錄，懷疑有其他受害人，初步調查顯示，黃男涉嫌與另外23宗同類案件有關，涉案總金額約為86,550元，部分受害人至接獲警員來電查詢，始知受騙。

警方提醒市民，切勿輕信街上藉詞接近並要求借錢的人，如有懷疑，應及早向警方報案。警方重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人以欺騙手段，不誠實地取得屬於另一人的財物，即屬違法。以欺騙手段取得財產是刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。市民切勿以身試法。