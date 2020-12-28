車cam直擊｜福士男女衝路障狂飆47公里被捕　屯公逆線連撞兩車

1輛可疑白色福士私家車，今日（28日）凌晨於天水圍衝越警方路障，以時速230公里車速，在屯荃一帶狂飆逃避追截，期間更於屯門公路逆線行駛，撞到1輛電單車及1輛私家車。據網上車cam片段可見，鐵騎士一度倒地不起。 與警方展開追截長達47公里的「追截戰」後，可疑車終在屯門公路近雅都花園對開被截獲，男司機逃走無果，被制服拘捕，事後報稱不適送院；同車女乘客亦一同被捕。警方發現涉案司機正被停牌、可疑車行車證亦過期，正調查事件。

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事發於凌晨1時許，警方在天水圍天慈邨對開天慈路架設路障，截查可疑車輛。期間1輛未有亮起尾燈的白色福士私家車，衝越路障逃走，警方立即展開追截。

據了解，可疑車狂飆至錦綉花園，再沿大欖隧道駛至荃灣德士古道迴旋處掉頭，折返屯門方向；沿青山公路—深井段駛上屯門公路後，更逆線行駛。消息稱，可疑車於屯門公路逆線行駛時，撞到1輛電單車。網上片段可見，該名鐵騎士倒地不起。

意外後，可疑車繼續不顧而去，繼續逆線瘋馳12公里，駛至屯門公路近雅都花園對開時，終被3輛警車包抄截獲。男司機一度棄車逃走，被警方及時制服及拘捕，他報稱不適送院；同車女乘客其後一同被捕。疑犯棄車時，可疑車更在無人駕駛下一度溜前，警員及時上前拉手掣煞停。事後警方發現涉案司機正被停牌，福士行車證亦過期，帶同警犬搜車，正調查事件。

涉案福士女乘客被帶上警車調查。（黃偉民攝）