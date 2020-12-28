石蔭邨1個多月大女嬰猝斃　揭一家八口蝸居四人同睡一床

今（28日）凌晨2時許，葵涌石蔭邨仁石樓一名1個多月大的女嬰，被發現昏迷於睡床上，35歲姓吳父親連忙報警，惜嬰兒由救護車送往仁濟醫院搶救後，證實不治，死因有待驗屍後確定。警方正調查事件。

女嬰送院後不治。（黃偉民攝）

據了解，女嬰一家四口與祖父母、37歲伯伯、28歲姑姐等8個人同住一個約500呎單位，父親為香港人，29歲母親持雙程證來港，母親每隔3小時餵女嬰食奶。昨晨開始，女嬰每次飲奶後都出現嘔奶，至傍晚父母欲帶女嬰前往私家診所看醫生，惟診所關門而無法求醫。昨晚8時許，母親再餵女嬰喝奶，然後前往陪同另一名15個月大的女兒睡覺，惟至今晨，父母發現女嬰嘔吐且陷入昏迷，父親立即報警，女嬰由救護車送往醫院搶救後證實不治。

《香港01》記者今午前往女嬰家中了解，祖母正在照顧15個月大的孫女，仍未知小孫女出事，她稱女嬰平日飲人奶為主。晚上與父母及姊姊一張床睡，白天則睡在嬰兒床。

嬰兒嘔奶昏迷不治的事件時有發生，今年2月屯門一名2個月大的男嬰飲奶後，疑未有「掃完風」便將男嬰躺臥在床上，其後因「濁親」引致昏迷，送院後不治。兒科醫生劉家輝當時接受記者訪問指出，初生嬰兒嘔奶情況非常常見，長大至三個月大後，胃部發展漸趨成熟，便會減低嘔奶風險。劉醫生提醒家長，嬰兒飲奶後必須輕指背部「掃風」數分鐘，助嬰兒吐出腸胃空氣；手抱嬰兒至少15分鐘後，才把嬰兒以側臥睡姿睡在床上，即使熟睡時嘔奶，奶水不會倒流入咽喉導致窒息。另外，亦可採用「少食多餐」的餵奶模式，由每四小時餵食3安士奶水，調整至每三小時餵食2安半奶水，減低胃部不受控制情況。