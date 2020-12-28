警方聖誕期間打擊非法賽車拘8司機　逾500架車被控超速

警方於12月24日至28日展開代號「火炬」的行動，打擊酒後及藥後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛、超速等交通違例事項，並特別針對改裝俗稱「死氣喉」造成噪音的行為，西九龍總區及港島總區於行動中並拘捕8名男司機，及偵察到逾500輛車超速駕駛。

（警方提供圖片）

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西九龍總區交通部於行動期間，拘捕4名年齡介乎36至61歲的本地男司機，涉嫌停牌期間駕駛，駕駛未登記車輛，駕駛時沒有第三者保險，和因欠交交通罰款而被通緝。行動中，警方共扣查涉嫌非法改裝的21輛私家車和2輛輕型貨車，包括改裝製造噪音的「死氣喉」及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。警方亦向另外24名私家車車主發出欠妥車輛報告。警方亦偵察到300多架車輛涉及超速，將作出檢控。

另外，港島總區於行動中發現30輛私家車懷疑非法改裝，當中19輛車已被扣查作進一步檢驗。行動中亦拘捕4名年齡介乎23至55歲本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」，其中2名男子被人員口頭警告後獲釋，而另外2名男子已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。警方於行動期間共偵察到243輛車輛涉及超速駕駛，並就各種交通違例事項發出共52張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。在新年假期期間，警方會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。